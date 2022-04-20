В январе-марте текущего года 1000 крупных налогоплательщиков уплатили на 26% больше налогов по сравнению с тем же периодом 2021 года

Это инерционные показатели, а не результат беспрецедентного экономического роста, отмечает экономист Сурен Парсян. По его словам, первой причиной, пожалуй, является инфляция, а также факт возмещения по уголовному делу Зангезурским медно-молибденовым комбинатом причиненного государству ущерба в размере более 15 млрд драмов.

«За первые три месяца этого года у нас инфляция составляет 6,8%, а рост цен на продукты питания составляет 12,8%. Чем выше инфляция, тем выше налоговые поступления. То есть, инфляция оказала существенное влияние на показатели собираемости налогов КГД, то есть люди стали больше платить за товары. Кроме того, отмечу, что в январе-феврале этого года был зафиксирован 12-процентный экономический рост на фоне низких показателей предыдущего года. то есть, в январе, феврале, марте 2021 года у нас были показатели экономического спада, потому что кризис, вызванный коронавирусом, только что закончился, также были последствия войны. Другими словами, мы зафиксировали такой рост по сравнению с плохими прошлогодними показателями», - сказал Парсян.

После начала российско-украинского конфликта и Центральный банк, и международные финансовые структуры резко снизили прогнозы экономического роста Армении на этот год. Ожидается, что Армения завершит год с ростом около 1,5% вместо 5%.

Экономист считает, что уже в следующем квартале проявятся негативные тенденции, обусловленные российско-украинской войной. К тому времени уже будет видна реальная картина экономики.

«Повлияли три фактора, во-первых, повлиял низкий базовый показатель в прошлом году, во-вторых, беспрецедентная инфляция, в-третьих, с 1 января этого года увеличились налоговые ставки на ряд товаров, например акцизный налог, дизельное топливо, сигареты и т.д. Проблема в том, что в следующем квартале этого года у нас будут негативные тенденции, обусловленные российско-украинским конфликтом», - сказал экономист.

Сурен Парсян также обращает внимание на изменение состава первой десятки списка крупных налогоплательщиков. Так, в первом квартале текущего года список возглавляет Зангезурский медно-молибденовый комбинат, который в первом квартале 2021 года находился на четвертом месте. В целом большое место в этом списке занимают крупные горнодобывающие компании, которые, однако, не имеют никакого отношения к внутреннему рынку.

«Это Зангезур, Агарак, налоговые поступления которых в основном обусловлены ростом цен на медь и молибден на мировом рынке. То есть, это не наш внутренний экономический эффект, это внешний эффект, который носит временный характер. Налоговые поступления, зависящие от меди, не могут постоянно увеличиваться, наступит момент, когда цена на медь снизится, и тогда нам придется подумать, откуда восполнить эту недостачу», - сказал экономист.

В первую пятерку крупных налогоплательщиков входят также «Газпром Армения», Министерство обороны, «Гранд тобако» и «Интернэшнл Масис Табак».