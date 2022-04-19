Армения – одна из стран с наихудшим показателем по числу жертв ДТП в Европе

Армения занимает второе место среди 33 стран Европейского союза и Восточного соседства по числу жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Согласно одному из последних докладов Всемирного банка, ежегодно в Армении на 100 тысяч жителей в результате ДТП погибают около 11 человек, 3% из них - дети до 14 лет. В 2021 году вследствие ДТП погибло 368 человек, за последние 10 лет этот показатель постоянно рос.

Кто в Армении отвечает за снижение числа ДТП?

«Если в год погибают 350 человек, то за 17 лет, то есть, если взять данные о погибших за 2001-2017 годы, погибло столько же человек, сколько составляет население города Маралик», - сказал активист Ваагн Кешишян.

Кешишян уже более 5 лет пытается содействовать повышению безопасности дорожного движения. Но ни он, ни его друзья, озабоченные этим вопросом, пока не добились больших успехов.

«Если за каждую смерть ответственный орган местного самоуправления или ответственное лицо будут привлечены к ответственности, только тогда они начнут что-то делать», - сказал он.

Самое очевидное изменение с точки зрения снижения количества смертей в Армении произошло во времена премьерства Тиграна Саргсяна в 2009 году, когда просто решили штрафовать всех водителей за непристегнутые ремни безопасности. Только в результате этого решения количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось. Если в 2008 году в ДТП погибло 407 человек, то после применения штрафа в 2010 году число погибших уменьшилось на 113.

В Армении ни у одного органа нет четкой функции по снижению числа дорожно-транспортных происшествий и ответственности в случае их увеличения. Этим вопросом могут заниматься полиция, органы местного самоуправления, Министерство территориального управления и инфраструктур. Но нет принятого правительством стратегического документа по безопасности дорожного движения, определяющего государственную политику в этой сфере.

Только в прошлом году из более чем 350 жертв дорожно-транспортных происшествий 112 были пешеходами. Большинство из этих людей погибли, переходя дорогу в неположенном месте или будучи сбиты водителем из-за плохой видимости.

13-летняя Араксия Геворкян погибла в 2019 году, переходя дорогу днем, на разрешенном участке Ереванского шоссе, проходящего через общину Паракар, недалеко от столицы. Житель общины Бено Испирян хорошо знает, что этот ребенок не единственный сбитый в этом месте, раньше там и другие люди становились жертвами наезда.

«Установлен светофор, но он не работает. Его установили, наверное, полтора месяца назад», - сказал Испирян.

Переключающийся с помощью кнопки светофор пока не работает, и жители Паракара продолжают переходить дорогу, подвергая свою жизнь опасности. К тому же этот участок дороги очень оживленный из-за большого движения у церкви Сурб Арутюн.

Согласно анализу FIP.am, этот участок Ереванского шоссе или межгосударственной дороги М-5 является одним из самых проблемных мест в Армении с точки зрения повторяющихся аварий. По данным FIP, среди причин - отсутствие или неисправность светофоров, а также плохое состояние подземных переходов.

Почему, к примеру, на этом 30-километровом участке автомагистрали Ереван-Армавир аварии происходят чаще, а на другом участке - реже? На этот счет нет достоверного анализа, на основе которого можно было бы исправить ошибки.

Неизвестно, сколько из жертв ДТП были пристегнуты

«Естественно, чем больше транспортных средств, тем выше вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием этих транспортных средств - со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Но это не единственный фактор. Есть, конечно, и другие факторы, которые очень многочисленны и многослойны, и чтобы выявить каждый из них, необходимо провести большое исследование», - сказал заместитель начальника Дорожной полиции Арман Чилингарян.

Нет ни проведенных исследований, ни анализа собранных данных, более того, даже данные о ДТП, по данным Всемирного банка, неполные, и возможно, число пострадавших в ДТП на самом деле больше. Тем не менее, у Дорожной полиции есть много других данных, например, точное число ДТП, в прошлом году их было 4604. Также известно, в какие часы они чаще всего происходят. Но нет, например, данных о том, сколько процентов из попавших в ДТП водителей находились под действием алкоголя или сколько из серьезно пострадавших или погибших людей были пристегнуты ремнями безопасности, а сколько – не были.

«В любом случае, органы, осуществляющие производство, по всей вероятности, пытаются это выяснить, но полной и точной информации в этом смысле, которую можно было бы представить, на данный момент нет, и эта информация имеет очень слабые основания», - подчеркнул Чилингарян.

Международные организации пытаются помочь правительству

Национальный инновационный центр, действующий в составе ООН, сейчас пытается сотрудничать с правительством для повышения уровня безопасности дорожного движения в Армении.

«Одна из причин той картины, которую мы видим сегодня в Армении, состоит в том, что проблему до сих пор было трудно диагностировать из-за низкого качества этих данных и невысокого уровня аналитического потенциала», - сказал руководитель Национального инновационного центра достижения целей устойчивого развития ПРООН Тигран Чорохян.

По его словам, они сотрудничают с правительством в принятии стратегии безопасности дорожного движения, а затем в создании на ее основе координационного совета, используя опыт Северной Европы, который в мире считается успешным.

«В датском Копенгагене и ряде других городов число таких ДТП действительно не превышает 10, то есть до 10 аварий с телесными повреждениями или с летальным исходом», - сказал Чорохян.

А пока известно также, что каждый год Армения вследствие дорожно-транспортных происшествий теряет не только сотни людей, но и миллионы долларов. Общая стоимость ежегодных аварий и происшествий, по данным Всемирного банка, составляет около 3,2% от ВВП страны, что составляет более 444 млн долларов.