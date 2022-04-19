В Ново-Огарёве встретились Владимир Путин и Никол Пашинян

В подмосковном Ново-Огарёве сегодня проходят переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча полностью закрытая, по нашим сведениям, после встречи каких-либо заявлений не предусмотрено.

Начиная встречу с премьер-министром Армении, президент России заявил, что сегодня они обсудят вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом, отметив, что «проблем остается много», но ՝ «мы с Вами постоянно в контакте».

«Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остаётся много, согласен с Вами. Мы с Вами постоянно в контакте: не знаю, если не каждую неделю, то каждые десять дней точно говорим по телефону, да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период», - сказал Путин.

Российский президент также напомнил, что визит Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. Путин отметил, что в рамках визита Пашиняна запланировано подписание ряда документов.

Отметим, что это первая встреча лидеров Армении и России после переговоров Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые состоялись в Брюсселе при посредничестве Евросоюза 6 апреля.

Никол Пашинян находится в России с двухдневным официальным визитом, завтра в Москве он встретится также с главой правительства России Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Завтра Никол Пашинян также отбудет в Нижний Новгород. Встреча с армянской общиной в Москве не запланирована.