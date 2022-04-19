Премьер-министр Армении прибыл в Москву

В аэропорту в Москве Никола Пашиняна встретил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

На сегодня в Москве запланирована встреча главы армянского правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Завтра в рамках визита Никол Пашинян встретится с премьер-министром России, руководителями Госдумы и Совета Федерации. В ходе визита премьер-министр Армении также посетит Нижний Новгород.

Встречи с армянской общиной в Москве не планируется.

Как накануне сообщили в правительстве Армении, в ходе встречи в Москве Пашинян и Путин обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегических и союзнических отношений, а также затронут процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Отметим, что это будет первая встреча лидеров Армении и России после переговоров Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые состоялись в Брюсселе при посредничестве Евросоюза 6 апреля.