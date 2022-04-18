Если «Зангезурский коридор» станет реальностью, у Армении возникнет проблема с территориальной целостностью - Пашинян

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, если выдвинутый Азербайджаном «Зангезурский коридор» станет реальностью, у Армении возникнет проблема с территориальной целостностью. Об этом говорится в ответе аппарата премьер-министра на запрос Радио Азатутюн.

Выступая 13 апреля этого года в Национальном собрании, Пашинян заявил: «Я не смог убедить самого себя также потому, что понял, что Роберт Кочарян вовсе не преувеличивал, когда заявлял, что у Армении также есть проблема территориальной целостности».

Радио Азатутюн направило в аппарат премьер-министра запрос с просьбой пояснить, что имел в виду глава правительства.

«Премьер-министр имел в виду, что в начале 1990-х годов, в ходе Первой Карабахской войны, Республика Армения также имела территориальные потери. Кроме того, в 2021 году была нарушена территориальная целостность Республики Армения вследствие вторжения азербайджанских подразделений на участок Сотк-Хознавар суверенной территории Армении», - говорится в ответе аппарата премьер-министра.

На вопрос Радио Азатутюн, возникнет ли у Армении проблема с территориальной целостностью в случае реализации выдвинутого Азербайджаном «Зангезурского коридора», был дан короткий ответ: «Да».

Мы также попросили пояснить, говоря о территориальной целостности Армении, имеет ли премьер-министр в виду вопрос армянского эксклава в Азербайджане в советские годы?

«Да, имеется в виду эксклав Арцвашен и то обстоятельство, что несколько десятков километров территории Армении в Тавушской области, а также тысячи гектаров пахотных земель находятся под контролем Азербайджана», - говорится в ответе.