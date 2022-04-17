Армянский оппозиционер призвал к «консолидации» на площади Свободы

В прямом эфире в Facebook Ванецян с площади Свободы заявил, что «настал критический момент», и что «написанием статей, размещением постов в социальных сетях и выступлениями больше ничего добиться нельзя».

«Я пришел на площадь Свободы, домой возвращаться больше не собираюсь, хочу быть здесь, общаться с каждым из вас. Давайте поговорим, чтобы понять, что происходит и что нам делать», — заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении.

Ванецян подчеркнул, что последние заявления властей Армении показывают, что они уже смирились с потерей Нагорного Карабаха.

«Они готовы передать Арцах врагу, мы дошли до того, что у нас есть проблема с безопасностью Армении», - сказал Ванецян.

Ранее на своей странице в Facebook другой оппозиционер, представитель фракции «Айастан», вице-спикер парламента Ишхан Сагателян написал: «Оппозиция не сидит сложа руки. Будьте готовы, нам предстоит большая работа».

Сагателян не уточнил, о каких именно действиях идет речь.

Член фракции «Айастан» Гегам Манукян накануне заявил в беседе с Радио Азатутюн, что предпринимаются активные шаги и будут задействованы все инструменты.

Дискуссии о шагах оппозиции особенно активизировались после громкого заявления премьер-министра Никола Пашиняна о статусе Нагорного Карабаха. Выступая в парламенте ранее на этой неделе премьер, в частности, заявил, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

На прошлой неделе оппозиционные силы бойкотировали заседания Национального собрания, а также правительственный час в парламенте, заявив, что отправляются в Нагорный Карабах. Однако российские миротворцы не пустили армянских оппозиционных депутатов в Нагорный Карабах.