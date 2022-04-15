Правительство выделило грант в размере 1,5 млн долларов компании, выигравшей госзаказы без открытого тендера

Правительство сегодня выделило грант в размере более 750 млн драмов (более 1,5 млн долларов) компании «Фактор продакшн», которая была основана в июне 2017 года и начала получать госзаказы после «бархатной революции» путем закупок почти полностью у одного лица.

На этот раз правительство делегировало «Фактор продакшн» организацию чемпионата Европы по боксу среди взрослых, который пройдет в Ереване в следующем месяце.

Почему правительство решило без проведения тендера предоставить компании «Фактор продакшн» более 1,5 млн долларов в виде прямого гранта? В решении правительства читаем: «Для того, чтобы организовать и не провалить мероприятие в сжатые сроки, оставшиеся на подготовку и проведение чемпионата, также принимая за основу объемы проводимой работы над организацией мероприятия, возникла необходимость предоставить денежные средства в виде прямого гранта, что позволит вовремя организовать и провести мероприятие».

Проект о выделении крупного гранта компании «Фактор продакшн» на сегодняшнем заседании правительства представил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, заместитель которого еще в октябре прошлого года на пресс-конференции объявил о проведении в Ереване чемпионата Европы по боксу 2022 года.

Об этом есть официальное сообщение на сайте министерства.

Премьер-министр не поинтересовался, как «Фактор продакшн» выигрывает госзаказы без открытого тендера

Премьер-министр сегодня не спросил: если как минимум полгода назад было известно, что в мае этого года в Ереване пройдет международный чемпионат по боксу, почему организационная работа затянулась и не осталось времени на распределение 750 млн драмов общественных средств на конкурентной основе?

«Правда, закупочные процедуры проводились у одного человека, но мне известно, что был проведен ценовой опрос среди шести компаний, три из которых обратились со своими предложениями, и в результате обсуждения комиссии был выбран исполнитель», - сказал премьер-министр.

После сегодняшнего заседания кабмина министр Ваграм Думанян заявил, что «окончательное подтверждение» проведения чемпионата в Ереване было получено еще в ноябре прошлого года.

«Первая сумма была выделена 17 февраля, в мае начнутся сами соревнования, с ноября по май – это очень короткий срок. В мае соревнования начинаются, мы не можем начать процессы, связанные с тендером, 1 мая или в конце апреля. Здесь была серьезная опасность, что мы можем не успеть», - подчеркнул министр.

Кто стоит за компанией «Фактор продакшн»?

Согласно данным Государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции, ООО «Фактор продакшн» основали бывшие генеральный и исполнительный продюсеры Общественного телевидения Рудик Тер-Галстян и Вазген Погосян в июне 2017 года. Каждому из них принадлежало по 50% акций компании. С момента основания и до конца ноября прошлого года директором компании был Вазген Погосян, который в том же месяце всего за 25 тысяч драмов продал свои 50% акций Рудику Тер-Галстяну, который сейчас заменяет его на посту директора.

Указом тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна от 2 декабря прошлого года, Вазген Погосян был назначен помощником президента. Однако Погосян пребывал в этой должности недолго. Указом нынешнего президента Армении Ваагна Хачатуряна от 15 марта, он был освобожден от занимаемой должности.

По данным сайта Минфина Armeps.am, на котором размещены данные о госзакупках, компания «Фактор продакшн» получила первый госзаказ от МИД в сентябре 2018 года. Ведомство заплатило компании за представительские расходы более 27 млн драмов, за что, согласно договору, компания «Фактор продакшн» «взяла на себя обязательства по транспортировке, установке и демонтажу палаток, столов и стульев».

Затем от аппарата премьер-министра, МИД, Минэкономики, мэрии Еревана и даже Араратской областной администрации компания получила 12 госзаказов на общую сумму более 415 млн драмов или почти 900 тыс. долларов. При этом 11 из этих госзаказов были выполнены путем закупок у одного лица, а один заказ компания также получила не в результате открытого тендера, а в результате ценового опроса.

В чем секрет бизнес-успеха компании, что самые разные госструктуры без проведения открытого тендера уже дали компании госзаказы на сумму около 2,4 млн долларов? Чтобы понять это, мы позвонили сегодня в компанию, там нам пообещали ответить позже.

Мы имеем дело с коррупционными рисками - Октанян

По словам руководителя программ Антикоррупционного центра «Транспаренси Интернешнл» Варужана Октаняна, здесь мы имеем дело с коррупционными рисками.

«Ищите настоящего владельца, тогда вы найдете ответ. Потому что действительно, если статистика, которую вы привели, является верной, есть очень серьезные подозрения, что за этой компанией могут стоять высокопоставленные чиновники нынешней власти», - сказал Октанян.

Что касается чемпионата Европы по боксу, который пройдет в Ереване примерно через месяц, то на сегодняшнем заседании правительства было объявлено, что в нем примут участие более 200 спортсменов из 40 стран.