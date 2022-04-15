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Карабах

Вашингтон готов помочь Армении и Азербайджану достичь «всеобъемлющего мира»

Нед Прайс

США готовы содействовать диалогу Азербайджана и Армении, в том числе через Минскую группу ОБСЕ, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Госсекретарь Энтони Блинкен, по словам Прайса, ранее подтвердил готовность помочь Баку и Еревану достичь «долгосрочного всеобъемлющего мира».

«Мы приветствовали прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу премьер-министра Пашиняна и президента Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ»,— заявил на брифинге Нед Прайс.

«И госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира», — также сообщил представитель Госдепа.

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