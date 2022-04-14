Спецпредставитель ЕС назвал выступление премьер-министра Армении «важным и дальновидным»

В своем твите европейский дипломат подчеркнул, что «есть еще много вызовов на пути к всеобъемлющему урегулированию, но важно двигаться вперед».

«Армения пользуется поддержкой Европейского союза в поисках справедливого мира», - написал Тойво Клаар.

Отметим, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Национальном собрании страны, в частности, заявил: «Международное сообщество четко говорит нам, что быть единственной страной в мире, не признающей на двусторонней основе территориальную целостность Азербайджана, который является союзником Турции, представляет собой большую опасность не только для Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], но и для Армении. Сегодня международное сообщество снова говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха».