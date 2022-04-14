Снижение планки подразумевает статус Карабаха в составе Азербайджана – политолог

Встреча состоялась по просьбе неправительственных организаций. Согласно официальному сообщению, они выразили возмущение заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о некотором «снижении планки» в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

После этой встречи Арутюнян провел экстренное совещание с участием парламентских сил, министра иностранных дел и секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха.

«Наше общество предъявляет очень четкие требования, которые мы должны удовлетворить, организовав заинтересованные и всесторонние обсуждения», - заявил карабахский лидер.

Других подробностей, в частности, касающихся того, какие шаги предпримут власти Нагорного Карабаха, в сообщениях нет.

Накануне, выступая в Национальном собрании Армении, Никол Пашинян заявил: «Международное сообщество четко говорит, что быть единственной страной в мире, не признающей на двусторонней основе территориальную целостность Азербайджана, который является союзником Турции, представляет собой большую опасность не только для Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], но и для Армении».

«Сегодня международное сообщество снова говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха. В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь», - добавил Пашинян.

По мнению политолога Тиграна Григоряна, снижение планки в вопросе статуса предполагает статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. По его словам, об этом свидетельствуют последние комментарии властей.

«Если до войны Армения настаивала на независимом от Азербайджана статусе Арцаха, то снижение планки подразумевает статус Арцаха в составе Азербайджана. Иными словами, речь идет о политическом статусе. Понятно, что на данном этапе Азербайджан вроде бы согласен с предоставлением некой модели культурной автономии, но упомянутая Пашиняном сниженная планка, я полагаю, подразумевает некую модель политической автономии в составе Азербайджана», - сказал Григорян.

Не уточняя позицию армянской стороны, руководитель Армении в то же время накануне подчеркнул, что «статус в данной ситуации является не целью, а средством обеспечения безопасности и прав армянства Нагорного Карабаха».

По мнению политолога, это и было основным противоречием в заявлениях Пашиняна. Как отметил Григорян, любой статус в составе Азербайджана приведет к выселению армян из Нагорного Карабаха.

«Я согласен, что статус может быть средством обеспечения безопасности народа Арцаха, но любой статус в составе Азербайджана приведет к выселению армян из Арцаха. Николу Пашиняну это должно быть очевидно. Здесь есть два варианта: либо он не осознает тот факт, что любой статус, даже с различными международными гарантиями, в составе Азербайджана заставит людей покинуть территорию добровольно, либо он просто нечестен в своих заявлениях», - отметил политолог.

Тигран Григорян подчеркнул, что ему также непонятно, как Пашинян мог говорить об опасности этнических чисток в Нагорном Карабахе на предыдущих заседаниях правительства, а затем заявить о возможной необходимости несколько «снизить планку» в вопросе статуса.