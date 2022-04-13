Международное сообщество обеспечит консолидацию вокруг Армении и Нагорного Карабаха, если Ереван снизит планку в вопросе статуса - премьер

Международное сообщество обеспечит консолидацию вокруг Армении и Нагорного Карабаха, если Ереван снизит свою планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, заявил сегодня в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что хочет исправить ошибки прошлого и теперь честно поговорить с парламентом и общественностью о ситуации, сложившейся вокруг Карабаха.

«Сегодня международное сообщество нам четко говорит, что быть единственной страной в мире, которая на двустороннем уровне не признает территориальную целостность союзника Турции Азербайджана, чревато большой опасностью не только для Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], но и для Армении. Сегодня международное сообщество нам снова говорит: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха», - сказал премьер-министр.

В своем часовом выступлении с трибуны парламента Пашинян не уточнил, согласен, в конце концов, Ереван с предложением международного сообщества снизить установленную им планку в вопросе статуса или нет. Однако в другой части своего выступления, говоря о мире, Пашинян отметил, что подход его правительства к этому вопросу сейчас изменился: если раньше оно отмечало важность прежде всего статуса, и безопасность связывалась с ним, то теперь на первый план выходит вопрос безопасности и прав народа Карабаха, из чего должен вытекать вопрос статуса.

«Иначе говоря, мы констатируем, что статус в данной ситуации не цель, а средство обеспечения безопасности и прав армянства Нагорного Карабаха», - подчеркнул премьер.

В своем объемном выступлении Пашинян несколько раз повторил, что на протяжении всей 30-летней переговорной истории международное сообщество однозначно признавало и признает территориальную целостность Азербайджана, ожидая того же от Армении.

«Я виновен, поскольку в 2018-2019 годах не встал перед общественностью и не заявил, что все наши близкие и далекие друзья ждут от нас передачи в той или иной конфигурации 7 районов Азербайджану и снижения установленной нами планки в вопросе статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Я виновен, что не сказал народу, что международное сообщество однозначно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что и мы ее признаем, ожидает также, что покинувшие Карабах азербайджанцы полноценно будут вовлечены в вопросы определения будущего Нагорного Карабаха и управления», - сказал премьер-министр.

«Если мы пойдем по этому пути, Арцах будет очищен от армян, и мы получим новый Нахичеван» - Сагателян

Во время выступления премьер-министра оппозиции в зале заседаний парламента не было, однако оппозиционный вице-спикер НС, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян позже в беседе с Радио Азатутюн заявил, что этот путь для них неприемлем.

«Это означает, что мы окончательно потеряем Арцах, потому что, если мы пойдем по этому пути, Арцах будет очищен от армян, и мы получим новый Нахичеван. Это для нас абсолютно неприемлемо, ни одно правительство не имеет права идти по этому пути, это должен решать армянский народ, граждане Арцаха и Армении», - сказал вице-спикер НС.

Сагателян убежден, что Пашинян хочет пойти на новые уступки, избежать которых можно только путем смены власти.

Мы поинтересовались у оппозиционного депутата, какие шаги предпринял бы блок «Айастан», если бы ему удалось прийти к власти.

«Кроме него, любое национальное правительство, которое не стоит на коленях перед врагом, способно вывести страну из сложившейся ситуации. Я в этом убежден, у нас также есть исторический пример. Мы столкнулись с такой же проблемой и в 1998 году, но тогдашнее правительство мирным путем ушло, пришли силы, люди, которые обеспечили мир, и как минимум 20 лет страна развивалась, не уступая», - отметил он.

О том, что произошло в 1998 году, говорил сегодня в парламенте и Пашинян. По его мнению, те силы, которые в 1998 году свергли Тер-Петросяна за то, что он намеревался пойти на поэтапный вариант решения карабахского вопроса, спустя 20 лет достигли той же точки, оставив на столе поэтапный или, как выразился Пашинян, «гиперпоэтапный» вариант решения.