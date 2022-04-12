Мы заинтересованы в предоставлении образования на русском языке - министр

«Да, мы заинтересованы в том, чтобы иметь возможность предоставлять образование на русском языке, в том числе в старших классах», - сказал Думанян.

Несколько дней назад на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мизрояном в Москве Сергей Лавров говорил о содействии увеличению числа русских школ в Армении. Он подчеркнул, что это желание Еревана.

«В ответ на пожелание Еревана Россия помогает увеличить количество русских школ. Мы заинтересованы в том, чтобы русский язык получал постоянную поддержку дружественного правительства», - сказал Лавров.

«Конкретно сегодня речь идет об организации образования на русском языке для наших русскоязычных соотечественников и не только для них, а также для членов семей приезжающих в Армению русскоязычных граждан, представляющих сферу бизнеса», - отметил министр образования, науки, культуры и спорта Армении.

Думанян уточнил, что речь идет об увеличении в школах числа классов с преподаванием русского языка.

Заинтересованность правительства министр объяснил притоком русскоязычных предпринимателей в Армению. По его словам, бизнес-среда активизировалась, и есть острая необходимость обеспечить обучение детей переехавших сюда бизнесменов.

«Да, Республика Армения настроена на то, чтобы создать такую возможность для детей и в основных, и в старших классах», - сказал армянский министр.



Ваграм Думанян не привел данные о том, сколько всего прибавилось учеников, что числа уже существующих классов стало недостаточно. «Вы уже вступаете в конкретику, которая сегодня не ясна. Есть желание в соответствии со спросом… если есть спрос, то нужно создать подобный класс. Спрос возник, я сказал это в начале своего выступления, разве не очевидно, что ситуация изменилась, и у нас много вложений в бизнес-среду, да, русскоязычный бизнес…», - сказал он.

Примечательно, что в возглавляемом Думаняном ведомстве число существующих в данный момент классов считают достаточным. Вчера в Минобразования нам сообщили, что на данный момент число учащихся в русскоязычных классах увеличилось на 75 человек, а русскоязычных классов, действующих в 45 школах Армении, достаточно для обеспечения обучения.