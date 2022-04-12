Meta пресекла деятельность азербайджанской сети кибершпионажа

Как сообщается в отчете компании за первый квартал 2022 года, мишенью этой шпионской группы были азербайджанские демократические активисты, оппозиционеры, журналисты и критики правительства за рубежом.

Согласно отчету, шпионская группа действовала посредством более 70 веб-сайтов и доменов. Их мишенью были также армянские сайты. Некоторые сайты группы имели российские или турецкие домены. Посредством этих сайтов составлялась база данных имен и паролей пользователей. С помощью различных хакерских программ аккаунты многих пользователей были взломаны и были собраны их персональные данные. Члены группы с целью сбора данных даже открывали фейковые аккаунты под именами известных людей и представлялись как сотрудники администрации Facebook.

Meta смогла установить, что деятельность этой сети связана с Министерством внутренних дел Азербайджана.

Отметим, что два года назад руководство Facebook в результате длительного расследования удалила тысячи фейковых страниц, связанных с властями Азербайджана, мишенью деятельности которых были оппозиция страны и армяно-азербайджанские отношения.

Помимо Азербайджана, Meta выявила сети кибершпионажа и случаи организации атак на ее пользователей также в Бразилии, Коста-Рике, Филиппинах, Сальвадоре и Иране.

Группы кибершпионажа, связанные с властями, были выявлены также в России и Беларуси, они осуществляли атаки на коммуникационную, оборонную и энергетическую сферы Украины. Жертвами кибершпионажа стали также ряд активистов и журналистов в Украине, России и за рубежом.