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Карабах

Армения подтверждает свою приверженность обеспечению права народа Карабаха на «свободную, безопасную, достойную жизнь на своей родине»

Здание МИД Армении в Ереване

Республика Армения подтверждает свою приверженность обеспечению права народа Нагорного Карабаха на свободную, безопасную, достойную жизнь на своей родине.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Армении накануне в связи с 30-й годовщиной событий в селе Марага Мартакертского района Нагорного Карабаха.

«30 лет назад, 10 апреля 1992г., азербайджанские вооруженные силы совершили беспрецедентную по своей жестокости расправу над мирным населением в селе Марага Мартакертского района Арцаха [Нагорного Карабаха], в результате чего армянский населенный пункт с населением около 5000 человек было полностью выселено.

Военные преступления в Мараге задокументированы в отчетах международных организаций по правам человека, в том числе правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International, которые свидетельствуют, из-за совершенных против армян преступлений по меньшей мере 50 человек были зверски убиты, в том числе 30 женщин, а 29 женщин и 9 детей были взяты в заложники, судьба 19 из которых до сих пор неизвестна», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Армении.

Как отметили в армянской внешнеполитическом ведомстве, «резня в Мараге, которая стала продолжением резни армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку, стала очередным проявлением политики ненависти и этнических чисток в отношении армян со стороны властей Азербайджана».

«Безнаказанность организаторов и исполнителей массовых убийств армян в Нагорном Карабахе и в армянонаселенных городах Азербайджана, их героизация и проводимая годами армянофобскаяполитика стали основой для совершения новых массовых зверств.

В настоящее время систематический обстрел армянского гражданского населения и действия, направленные на создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе вооруженными силами Азербайджана, а также вторжение 24 марта этого года в зону ответственности российского миротворческого контингента, в результате которого были вынужденно перемещены более 400 человек, свидетельствуют о реальной цели официального Баку – провести полную этническую чистку Арцаха.

Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам резни в Мараге. Республика Армения подтверждает свою приверженность обеспечению права народа Арцаха на свободную, безопасную, достойную жизнь на своей родине и подчеркивает безотлагательность усилий международного сообщества по предотвращению угроз экзистенциальной безопасности армян Нагорного Карабаха», - говорится в заявлении.

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