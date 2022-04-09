Пашинян проинформировал Путина о результатах Брюссельских переговоров

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Согласно сообщению, Никол Пашинян проинформировал президента России о результатах состоявшейся 6 апреля при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Собеседники подчеркнули важность договоренностей о подписании мирного соглашения с Азербайджаном и начале работ по делимитации. Президент Российской Федерации выразил готовность полностью поддерживать эти процессы.

Было затронуто вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Пашинян выразил ожидание армянской стороны, что российские миротворцы предпримут конкретные меры для обеспечения вывода вторгшихся азербайджанских подразделений.

Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации коснулись также вопросов экономического сотрудничества между двумя странами и договорились, что эти вопросы будут подробно обсуждены в ходе официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля», - отмечается в сообщении.