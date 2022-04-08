Американская компания NVIDIA открывает исследовательский центр в Армении

Ереванский филиал возглавит имеющий армянские корни вице-президент компании Рев Лебаредян.

«Мы приходим туда, где есть таланты», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Лебаредян, объясняя, почему технологический гигант решил открыть филиал в Армении.

«Есть две причины. Во-первых, работа, которую мы делаем в NVIDIA, требует от нас поиска лучших в мире талантов в важных для нас сферах компьютерных наук, искусственного интеллекта, дизайна аппаратного обеспечения (hardware) и чипов. Во всех этих сферах мы находимся в авангарде этих технологий, и очень сложно найти необходимые таланты. Поэтому мы ищем эти таланты по всему миру. Армения имеет давние традиции науки и инженерии. Кроме того, Армения всегда была передовой в области искусства. NVIDIA действует на пересечении этих двух миров. И я считаю, что Армения – особенное место для этого. На протяжении многих лет я следил за Арменией и здешними условиями, за наличием талантов и их прогрессом. И в последние годы, думаю, Армения стала достаточно продвинутой», - пояснил вице-президент компании NVIDIA.

Вторая причина для Лебаредяна является более личной: «Я армянин по происхождению, хотя родился в США. Я армянин и американец. Но я всегда скучал по дому в Армении, и вся моя жизнь посвящена работе, которой я занимаюсь. Я начал программировать компьютеры еще в детстве и занимался компьютерной графикой. Уже 20 лет я работаю в NVIDIA. Для меня это способ слияния двух миров, в которых я живу».

Первый ереванский офис этой передовой в сфере компьютерной графики компании с годовым оборотом в 27 млрд долларов и 20 тысячами сотрудников будет открыт в центре города, место уже выбрано. Однако он будет не единственным, сейчас изучаются и другие, более крупные территории.

На сайте NVIDIA уже опубликованы объявления о вакансиях в Армении. Лебаредян пока затрудняется сказать, сколько сотрудников будут работать в первом офисе, но он подчеркивает, что обычно, если они открывают офис в новой стране или городе, то ставят там большие цели.

«Мы не открываем новые офисы, если не уверены, что там достаточно талантов, потому что это делает наши инвестиции целевыми. Для начала, думаю, очень скоро их будет больше сотни, надеюсь, и больше. Нам только нужно понять, сколько есть доступной талантливой рабочей силы и какой рост она обеспечит с течением времени, поскольку мы собираемся изменить динамику высшего образования, изменить экосистему и расширить доступность талантов для нас», - сказал он.

NVIDIA, одна из крупнейших компаний Силиконовой долины, является лидером в области компьютерной науки, высокоскоростных компьютеров, суперкомпьютеров, компьютерной графики и искусственного интеллекта. Используя разработанные компанией технологии, люди создают приложения и решают конкретные задачи. Лебаредян подчеркивает, что своим присутствием здесь они покажут миру, что Армения - хорошее место для проведения таких исследований, что это то место, куда стоит инвестировать.

«Мы говорим, что верим в Армению, и это придаст уверенности другим для того, чтобы прийти сюда. Следующее, что, я уверен, мы принесем сюда, это то, что когда мы приходим в какую-то новую страну или город, мы стремимся к партнерству с другими участниками экосистемы, в том числе с университетами, мы поддерживаем их, организуем лекции, предоставляем ресурсы. Наш бизнес также зависит от экосистемы, развивающейся вокруг создаваемых нами технологий. Мы предоставляем технологии очень многим. Тем самым мы усилим все эти стартапы и все остальные компании уже только тем фактом, что будем находиться здесь и будем работать с ними в одном городе. И мы будем содействовать новому поколению армян в освоении передовых технологий», - сказал вице-президент NVIDIA.



Сфера информационных технологий является одной из наиболее быстро развивающихся сфер Армении, доля этой сферы в ВВП Армении составляет 3,3%.