Эксклюзивные подробности встречи лидеров Армении, Азербайджана и главы Европейского совета

В заявлении, распространенном по итогам встречи лидеров Армении и Азербайджана и главы Европейского совета, не случайно было включено положение о том, что в будущем мирном договоре должны быть затронуты «все необходимые вопросы», сообщил Радио Азатутюн один из высокопоставленных европейских чиновников, близко стоящих к переговорам, отвечая на вопрос о том, будут ли будущие обсуждения включать вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

«Это выражение там не случайно, - на условиях анонимности сказал дипломат и подчеркнул: - То, что министры иностранных дел теперь должны работать над подготовкой мирного договора, означает, что будут периодические встречи и продолжительная вовлеченность со стороны Евросоюза».

После более чем четырехчасовых переговоров, прошедших два дня назад в Брюсселе, было объявлено, что стороны договорились до конца апреля создать совместную пограничную комиссию, которая будет заниматься вопросами делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

На вопрос Радио Азатутюн, будут ли до этого отведены азербайджанские войска с территории Армении, как того требовало правительство Армении, высокопоставленный европейский дипломат ответил, что есть понимание, что с обеих сторон должен быть осуществлен отвод войск.

«Есть ряд спорных территорий, где мы должны работать над ослаблением напряженности. Но сначала нужно договориться о совместной пограничной комиссии, а затем в приоритетном порядке попытаться снизить напряженность на спорных территориях», - сказал он.

Третьим важным результатом встречи, по мнению европейского дипломата, являются меры по укреплению доверия - инвестиции и коммуникации. По завершении трехсторонней встречи по этому поводу ничего конкретного не сообщалось. Более того, премьер-министр Армении вчера в Ереване заявил, что «по части коммуникаций между сторонами есть разночтения», не уточнив, по каким именно вопросам.

Высокопоставленный европейский дипломат также не сообщил подробностей на этот счет, но подчеркнул, что Брюссель собирается работать с обеими сторонами, чтобы «уточнить будущие маршруты автомобильного и железнодорожного коридора.

«Я бы не сказал, что все это произошло внезапно, на самом деле за кулисами была проделана большая работа», - сказал европейский дипломат, комментируя результаты.

Он напомнил, что две недели назад по поручению главы Европейского совета Шарля Мишеля регион посетил спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа, а на прошлой неделе в Брюсселе встретились советники премьер-министра Армении и президента Азербайджана, кроме того, еще до трехсторонней встречи Мишель провел отдельные беседы с Пашиняном и Алиевым.

Европейский дипломат также рассказал некоторые подробности закулисных переговоров. «Например, наш спутниковый центр в Испании предоставил нам графические изображения, на которых были показаны точные позиции армянских и азербайджанских войск, поэтому мы смогли показать лидерам некоторые угрожающие им вызовы в плане предотвращения напряженности, поскольку их войска находятся на очень близком расстоянии друг от друга, - рассказал Радио Азатутюн источник, близко стоящий к переговорам, добавив: - Думаю, что оба лидера действительно ценят тот факт, что у нас нет личной заинтересованности в этой игре».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, как другие крупные игроки региона, Турция и Россия, реагируют на эту активную роль Евросоюза, дипломат отметил, что вопрос обсуждался между президентом Эрдоганом и Шарлем Мишелем, а до этого между Мишелем и президентом Путиным.

«Турция параллельно начала процесс нормализации отношений с Арменией, назначив очень высокопоставленного дипломата. И то, чем мы занимаемся, очень полезно для турок, потому что они не могут нормализовать отношения с Арменией, так сказать, без соответствующего процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Так что эти два процесса содействуют друг другу», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Касаясь Москвы, европейский дипломат процитировал вчерашнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что прогресс между Арменией и Азербайджаном «является положительным фактом и приветствуется».

«Конечно, мы не наивны, но мы также старались избегать шагов, которые делались бы за счет других», - сказал европейский дипломат, отметив, что во вчерашнем заявлении Шарля Мишеля есть ссылка на договоренности, достигнутые 26 ноября в Сочи при посредничестве Путина.

«Российские миротворцы будут оставаться на месте до тех пор, пока совместная пограничная комиссия действительно не даст результатов в направлении делимитации и гарантирования стабильной, безопасной ситуации», - выразил мнение европейский дипломат.

Близкий к переговорам источник также заявил, что совместная комиссия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы начнет функционировать в самое ближайшее время, возможно, уже в конце апреля.

«Ожидается, что очень скоро у нас состоится еще одна встреча лидеров для обсуждения того, какой прогресс достигнут и как мы можем преодолеть препятствия, которые мешают нам двигаться вперед», - в беседе с Радио Азатутюн на условиях анонимности сказал высокопоставленный европейский дипломат.