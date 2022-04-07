Вынужденные переселенцы из Карабаха обеспокоены тем, что в заявлении нет ни одного упоминания о Нагорном Карабахе

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха не ждали каких-либо положительных результатов от встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе. Сегодня они вновь собрались сначала на площади Республики, а затем перед офисом ООН в Армении.

«А чего еще нам было ждать? Ничего, ничего положительного нет, вы видите что-нибудь положительное?» - сказал один из них.

Карабахцев обеспокоило то, что после вчерашней встречи лидеров Армении и Азербайджана в объемном заявлении главы Европейского совета не было ни одного упоминания о Нагорном Карабахе.

«Наше государство, наш политический класс не декларирует защиту Арцаха, защиту населения Арцаха. Все как один стали повторять заявление от 9 ноября. Как нас призывают вернуться в Арцах, когда опять отдают села? Требования - возвращение в Арцах либо в ближайшее время, либо в далеком будущем, во-вторых - уточнение статуса беженца», - заявили протестующие.

Главное требование собравшихся – получение политического статуса. Вот уже полтора года они обращаются с этим вопросом как к иностранным дипломатическим представительствам, так и к правительству Армении. «Мы не получили никаких реальных ответов на наши вопросы ни от посольств, ни от правительства», - сообщили они.

Несколько десятков протестующих сегодня перед офисом ООН в Армении начали сидячий пикет, ожидая внимания международного сообщества к поднятым ими вопросам.

В офисе ООН в Армении Радио Азатутюн сообщили, что на следующей неделе планируют встретиться с депортированными из Нагорного Карабаха гражданами. В то же время в представительстве сообщили, что представительство ООН в Армении не имеет мандата в связи с вопросом получения политического статуса.

За последние полтора года представительство ООН в Армении предоставило вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха гуманитарную помощь на сумму более 46 млн долларов. У правительства также есть несколько программ помощи, но она зачастую предоставляется с запозданием. В Армении после войны проживают более 20 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.