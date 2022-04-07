Армения отказалась от двух позиций – политолог о заявлении по итогам Брюссельской встречи

Он считает это обстоятельством, которое «вызывает озабоченность».

По мнению политолога, судя по заявлениям, распространенным как правительством Армении, так и Шарлем Мишелем, Армения отказалась от двух ранее озвученных позиций.

Напомним, что по итогам переговоров, длившихся более четырех часов, Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились о создании до конца апреля двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, задача которой будет заключаться в обеспечении безопасности и стабильности вдоль границы. Лидеры Армении и Азербайджана поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.

«Читая текст этого заявления, мы понимаем, что комиссия по делимитации и демаркации границы будет создана без введения каких-либо стабилизирующих механизмов. В заявлении сказано, что помимо делимитации и демаркации комиссия будет заниматься обеспечением стабильности на границе, но это, я думаю, было включено больше для Пашиняна, для того, чтобы попытаться сохранить ему лицо. Но по сути это поражение армянской стороны», - отметил Григорян.

По словам политолога, вторая позиция, от которой отказался Пашинян, это, конечно же, начало мирных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Мы увидели, что, по сути, премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к переговорам по мирному договору, но в заявлениях, однако, не упоминается о проведении переговоров под эгидой ОБСЕ. В целом, Минская группа ОБСЕ также не упоминается», - отметил Григорян.

Напомним, что в марте, получив официальное предложение Баку, состоящее из 5 пунктов, Ереван официально обратился к сопредседателям Минской группы из США, России и Франции с просьбой организовать переговоры по мирному соглашению. Однако публичного прогресса в этом вопросе пока не наблюдается.