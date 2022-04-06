В первом квартале в Армению прибыло более 142 тысяч россиян – глава Миграционной службы

«За первый квартал границу Республики Армения с российскими паспортами пересекли более 142 тысяч человек – это въезд, выезд составил более 130 тысяч, разница составляет около 4 тысяч. Но ни в коем случае нельзя сказать, что приехало только 4000 граждан России… осталось, да, нельзя так сказать. Это просто сальдо пересечений границы, к тому же только за один квартал, что в целом может дать некоторое представление о динамике.

Здесь есть одно существенное обстоятельство. Чтобы понять общую картину, нужно попытаться сравнить с тем же периодом прошлого года. По сравнению с первым кварталом прошлого года число въездов больше в 3,3 раза. В первом квартале прошлого года в Армению с российскими паспортами въехало около 43 тысяч человек, а в первом квартале этого года мы зарегистрировали 142 тысячи человек. Разница довольно существенная. Опять же, нельзя сказать, что осталось 4 тысячи или 10 тысяч, но динамика миграционного движения очевидна», - пояснил Казарян.

На вопрос, есть ли статистика о том, куда уехали более 130 тысяч россиян из Армении, то есть, был ли это транзитный визит или панические настроения закончились и они вернулись домой, глава Миграционной службы ответил: «Мы заметили определенную динамику, которая также была направлена в сторону Грузии. Хотя, когда мы смотрим на более короткий временной ряд, заметно, что было также возвращение из Грузии, то есть пересечение Баграташенской границы, затем возвращение в Армению. Были определенные динамичные движения, в первые дни наблюдалась некоторая неорганизованность, позже это приобрело более организованный характер, и мы можем зафиксировать это с учреждением юридических лиц. В течение марта было учреждено около 1300 юридических лиц, будь то индивидуальные предприниматели или общества с ограниченной ответственностью. Это уже показывает более реалистичный процесс, потому что эти миграционные потоки могут быть динамичными и очень быстро меняться, но когда уже учреждается юридическое лицо, бизнес и т.д., это в какой-то степени увеличивает связь».

На замечание, что если из 140 тысяч человек остались лишь 4 тысячи, значит, остальные не нашли в Армении того, что искали, Казарян ответил: «Подчеркну, это не означает, что из 140 тысяч остались лишь 4 тысячи. Я хотел это подчеркнуть, чтобы вдруг не сложилось такое впечатление, это исключительно сальдо пересечений границы, правильную картину мы сможем увидеть только в конце года».

На вопрос, просят ли эти люди здесь политического убежища, чиновник ответил, что ни одного дела о политическом убежище у них не было.

Армен Казарян также представил данные о том, сколько прибывших из Украины граждан обратились за получением убежища.

«В случае с Украиной мы замечаем некоторую активность миграционных потоков. По состоянию на сегодня у нас есть около 80 заявлений о предоставлении убежища от граждан Украины. Более половины из них – армяне по национальности. В случае с Украиной в первом квартале этого года число въездов также увеличилось более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В прошлом году у нас было около 2500 въездов, в этом году уже около 6000. Сальдо составляет порядка 400, но опять же нельзя сказать, что в Армении остались только 400 въехавших», - сказал глава Миграционной службы.