В Армении продолжается двузначный рост цен на продукты питания

По последним данным Статистического комитета, за первые три месяца этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продукты питания и безалкогольные напитки в Армении подорожали на 12,1%.

Только в марте, по сравнению с мартом 2021 года, инфляция составила 12,8%.

В прошлом году, по сравнению с 2020 годом, рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении составил 11,2%.

Рост цен в Армении, особенно на продовольственные товары, начался после 44-дневной войны, хотя, по мнению экономистов, свое влияние оказала и пандемия коронавируса.

Гарантом стабильности цен в стране является Центральный банк, который почти за четыре года, с февраля 2017 года, снизил ставку рефинансирования с 6% до 4,25%. Официально заявлялось, что целью этой политики является обеспечение доступности финансовых средств для стимулирования экономического роста.

Однако в декабре 2020 года Центробанк резко повысил ставку рефинансирования на один процентный пункт - до 5,25%. За последние полтора года возглавляемая Мартином Галстяном структура уже 9 раз повышала ставку рефинансирования, последний раз это произошло 15 марта, ставка была повышена довольно резко, на 1,25 процентных пункта, достигнув 9,25%.

В госбюджете на 2022 год общая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 5,2%.