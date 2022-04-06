«Если Пашинян не скажет «нет» Союзному государству, армянский народ скажет «нет» Пашиняну» - политический комментатор

Сегодняшние вызовы можно решить только как независимое государство, заверил политический комментатор.

«Еще несколько лет назад Армения была фактором в регионе, потому что имела вполне нормальные вооруженные силы, экономику, определенные позиции в регионе, имела 42 тысячи квадратных километров де-факто контролируемой территории. Сейчас всего этого либо нет, либо резко уменьшилось. Единственный козырь для нас – это Армения как признанное ООН государство, это наш единственный козырь», - заявил Багдасарян.

Отметив, что подобные тенденции он все же видит, политический комментатор выразил надежду на то, что даже в случае жесточайшего давления премьер-министр Армении скажет «нет».

«Если будет такое давление на Никола Пашиняна в Москве, у него, по крайней мере, хватит ума, чтобы сказать, что этот вопрос должен решаться путем референдума. Я надеюсь, что наше общество заявит, что будет отстаивать свою независимость до конца», — отметил Багдасарян.

При этом политический комментатор подчеркнул: «Если Никол Пашинян не скажет «нет», я думаю, что армянский народ встанет и скажет «нет» Николу Пашиняну, потому что есть вопросы, где уступки уже недопустимы. Уже будущее независимого государства находится под угрозой. Я думаю, что это красная черта, думаю, что даже самые ярые сторонники Пашиняна поймут, что это уже окончательное уничтожение».

Полную версию интервью с Багдасаряном можно посмотреть ниже: