Острые вопросы будут положены на стол переговоров – Агаджанян

«Конечно, фон, который предшествует этой встрече, мягко говоря, не самый лучший, и, конечно, в ходе этой встречи должны быть положены на стол переговоров довольно болезненные и острые вопросы, и стороны должны попытаться сгладить те острые точки и двигаться вперед, что, мягко говоря, будет непросто, но это то, что можно ожидать», - сказал Эдуард Агаджанян.

Встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоится завтра на фоне напряженной атмосферы в Нагорном Карабахе в течение последних недель․

Власти Нагорного Карабаха и Армении обвинили азербайджанскую сторону в нарушении договоренностей и вторжении на некоторые территории, подконтрольные миротворцам, в результате чего с армянской стороны погибло трое военнослужащих.

Кроме того, Баку до сих пор не ответил на предложение Армении обсудить статус Нагорного Карабаха в рамках мирных переговоров и обратиться по этому вопросу к Минской группе ОБСЕ.

Ранее Ереван счел приемлемым предложение Баку о признании территориальной целостности друг друга, отметив, однако, что пять пунктов, выдвинутых Азербайджаном, не являются полными и нуждаются в дополнении.

«Опыт показывает, что Баку на самом деле не заинтересован в установлении мира, о чем свидетельствуют все действия азербайджанской стороны в послевоенный период, хотя публично, на различных международных аренах Азербайджан всегда выступает сторонником мира, сторонником окончательного, реального мира», - отметил Агаджанян.

По словам главы комиссии по иностранным делам парламента Армении, Ереван не отказывается от заявленной мирной повестки, и в ходе завтрашней встречи армянская сторона также попытается предпринять шаги в этом направлении.