Вместо митинга в Ереване пусть Кочарян и Саргсян поедут в Карабах – Андраник Кочарян

По его мнению, поддержка Нагорному Карабаху из самого Нагорного Карабаха была бы более ощутимой, поскольку, как в интервью Радио Азатутюн подчеркнул Андраник Кочарян, связанные с Нагорным Карабахом вопросы должны решаться в самом Нагорном Карабахе.

«Предлагаю лидерам двух оппозиционных сил со своими штабами и сторонниками попытаться организовать в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] месячный слет. Пусть небольшими группами пополняют утраченные возможности Армии обороны как своим участием, так и своими финансами. На данный момент, помимо поддержки со стороны государственной власти, нашему обществу не видна поддержка со стороны оппозиционных сил», - отметил провластный депутат.

Отметим, что 5 апреля две парламентские оппозиционные силы – фракции «Айастан» и «Честь имею», связанные с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, планируют на площади Свободы в Ереване провести митинг в защиту Нагорного Карабаха.

Митинг проводится накануне запланированной на 6 апреля в Брюсселе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На вопрос о том, ожидается ли по итогам Брюссельской встречи принятие какого-либо документа или заявления, Андраник Кочарян ответил так: «Сначала будет встреча, после которой, конечно же, правительству нечего будет скрывать».