На данный момент ситуация на границе стабильно напряженная - замминистра обороны

«Напряженности, если вы имеете в виду перестрелки, крупные столкновения, на данный момент нет. Но всегда, когда мы говорили об этом, что это может быть, я всегда отвечал, что в любой момент возможно усиление волны эскалации, потому что наш мир хрупок. И в связи с текущими событиями в мире не исключено, что кто-то, какое-либо государство попытается дестабилизировать ситуацию. Про разведданные ничего не скажу, но вы знаете, что политическое руководство Республики Армения, в том числе премьер-министр, изложило свои опасения и проблемы по этому вопросу как на заседании Совета безопасности, так и на последнем заседании правительства. Я думаю, вы обращаете внимание на политические процессы, связанные с внешней политикой. Также события, происходящие в последнее время в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], тенденция определенной напряженности и сохраняющаяся тенденция стабильной напряженности дают повод для беспокойства. Больше я сказать не могу», - отметил Саргсян.

Замминистра так и не уточнил, начато расследование обстоятельств продвижения азербайджанских войск в Аскеранском районе Нагорного Карабаха или нет. Официальный Ереван поставил под сомнение эффективность действий российских миротворцев в направлении села Парух и высказался на самом высоком уровне - на уровне премьер-министра, о необходимости расследования. Сегодня уже замминистра посчитал эти вопросы опасными для государственности Армении.

«Мы сейчас говорим о чувствительных темах, на которые и отвечать, и не отвечать, и подтверждать, и опровергать… на эту тему должны говорить соответствующие органы, я могу говорить исключительно о том, какова ситуация на данный момент. Нежелательно, чтобы заместитель министра обороны государства, находящегося в такой ситуации, проводил длительный брифинг», - сказал Арман Саргсян.

Заместитель министра сегодня в парламенте принимал участие в заседании комиссии по обороне, в ходе которого в ответ на вопрос депутата оппозиционной фракции «Айастан» Гегама Манукяна он заверил, что реформы в Вооруженных силах начаты и идут в настоящее время.