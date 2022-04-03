Действующий председатель ОБСЕ призвал Ереван и Баку «добросовестно участвовать в переговорах»

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ по итогам визита Збигнева Рау на Южный Кавказ.

«Польша, как действующий председатель ОБСЕ, решительно поддерживает инициативы по содействию диалогу, которые необходимы для снижения напряженности на земле», — говорится в заявлении.

По словам Рау, ОБСЕ ожидает прогресса по неотложным гуманитарным вопросам, таким как освобождение удерживаемых лиц, обмен информацией о без вести пропавших, разминирование и защита культурно-исторических объектов.

Нынешний глава организации подчеркнул роль личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, предложив расширить его участие в решении существующих проблем.

Он также приветствовал дипломатическую инициативу, направленную на нормализацию отношений между Арменией и Турцией, подчеркнув, что этот процесс может способствовать укреплению стабильности в регионе.

В ходе своего визита на Южный Кавказ с 29 марта по 1 апреля министр Рау отметил влияние агрессии России против Украины на ситуацию с безопасностью в регионе. Во всех трех столицах региона он уделил особое внимание положению населения, пострадавшего в результате конфликта.

В заявлении ОБСЕ говорится, что визит Збигнева Рау был сфокусирован на существующих вызовах безопасности, усилиях по установлению прочного мира, а также на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и тремя странами региона Южного Кавказа.

В Ереване высокопоставленный европейский дипломат заверил, что ОБСЕ привержена укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе. Здесь его приняли президент, премьер-министр и министр иностранных дел. В Азербайджане Рау провел официальные встречи с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

На заседании правительства в четверг премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном на основе дополненных предложений. Заявление Пашиняна Алиев назвал «хорошим посылом», при этом он еще раз подчеркнул, что Баку уже урегулировал карабахский конфликт. Как утверждает Ереван, вопрос о статусе Нагорного Карабаха является одним из армянских дополнений к мирной повестке, которое было направлено в Баку, но до сих пор, согласно официальным источникам, в Ереване на него ответ не получили.