«Для нас принципиальным является вопрос статуса Нагорного Карабаха» - Мирзоян действующему председателю ОБСЕ

Мирзоян подчеркнул, что это особенно актуально в наши дни, когда Азербайджан использует геополитические события для проведения своей политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Отметив, что ярким свидетельством этого является вторжение азербайджанских ВС 24 марта в село Парух, находящееся в зоне контроля российского миротворческого контингента, непрекращающаяся стрельба по объектам гражданской инфраструктуры армянских населенных пунктов, в сложных погодных условиях нарушение работы единственного жизненно важного газопровода Нагорного Карабаха, глава МИД Армении заявил, что четкая реакция действующего председателя ОБСЕ и международного сообщества становится императивом, а беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах актуальным для предотвращения гуманитарного кризиса.

Мирзоян подтвердил, что Армения на всех этапах выступала за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув: «Для нас принципиальным является вопрос статуса и прав Нагорного Карабаха. Ожидаем, что сопредседательство Минской группы сможет тем не менее в скором будущем организовать мирные переговоры по этой повестке и с целью заключения мирного соглашения. Мы последовательны в этом вопросе».

Збигнев Рау в свою очередь подтвердил приверженность Минской группы ОБСЕ установлению мира и стабильности в регионе, выразив обеспокоенность тем, что «ситуация в регионе остается нестабильной».