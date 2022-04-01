Правительство отклонило законопроект оппозиционной фракции об отчете перед депутатами по деталям переговоров

В исполнительной власти уверяют, что у депутатов уже есть достаточно средств для получения информации.

Обоснование правительство не убедило оппозиционера Айка Мамиджаняна. «Реакция правительства абсурдна. В парламентской стране они хотят, чтобы парламент в очередной раз оказался в стороне от переговорного процесса, от вызова номер один для нашей страны на данный момент», - заявил Мамиджанян.

Правительство Армении обосновало свое решение тем, что исполнительная власть представляет парламенту ежегодный отчет о реализации своей программы, в том числе о внешней политике.

Постоянные комиссии Национального собрания могут запросить отчет о выполнении этой программы, а также пригласить должностных лиц для разъяснения оставшихся открытыми вопросов, объяснили в правительстве.

Что касается требования об отчете перед депутатами относительно деталей переговоров, то, как отметили в правительстве, «это постоянный процесс, и невозможно говорить об окончательных результатах до окончания переговоров».

«Они аргументируют это тем, что переговоры — это динамичный процесс, и что невозможно каким-либо образом обеспечить их подотчетность. Между тем, мы писали в обосновании законопроекта, что речь идет, конечно же, об основных красных линиях, ориентирах. Другими словами, в случае МИД – это подотчетность за предыдущие три месяца, в случае премьер-министра – за шесть месяцев, относительно того, сколько переговоров было проведено, где мы находимся, каковы ориентиры для будущего переговорного процесса, каковы красные линии», - отметил Мамиджанян.

По мнению оппозиции, это изменение крайне необходимо, особенно учитывая опыт ноября 2020 года, когда было объявлено о подписании трехстороннего заявления по прекращению огня в Нагорном Карабахе по результатам 44-дневной войны в то время, как депутаты не были в курсе, о чем велись переговоры. Оппозиция считает вопрос актуальным, учитывая то, что премьер-министр Пашинян по-прежнему ведет переговоры с оппонентами Армении.

Отметим, что в настоящее время представители правительства Армении ведут переговоры с Азербайджаном как по нагорно-карабахскому урегулированию, так и по открытию региональных коммуникаций, а также с Турции по вопросу нормализации двусторонних отношений.

На прошлой неделе оппозиция созвала слушания в Национальном собрании для обсуждения представленного оппозиционной фракцией «Честь имею» законопроекта. Законодательная инициатива оппозиции будет позже рассмотрена в государственно-правовой комиссии НС.

«Если [правящая фракция] «Гражданский договор» большинством голосов в государственно-правовой комиссии даст отрицательное заключение на этот законопроект, в чем я почти уверен, то получится, что большинство в Национальном собрании собственноручно отказывается предоставить Национальному собранию контрольную функцию», - заключил Мамиджанян.