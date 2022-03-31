Армения вдвое увеличила финансирование научно-технических исследований в оборонной сфере

Правительство Армении с 2018 года более чем в два раза увеличило суммы, выделяемые на научно-технические исследования в оборонной сфере, в результате чего ряд армянских компаний оборонно-промышленного комплекса расширил рамки разработок и объемы продукции. Об этом на открывшейся сегодня в Ереване 3-й Международной выставке оборонных технологий ArmHighTech-2022 сообщили Радио Азатутюн представители компаний и чиновники.

Особенно это заметно в случае с разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На сегодняшней выставке мы насчитали около десятка армянских компаний, производящих подобные виды оружия.

Сферу координирует Министерство высокотехнологичной промышленности. По словам исполняющего обязанности министра Давида Саакяна, в трехдневной выставке ArmHighTech-2022 принимают участие более 50 местных и зарубежных компаний, в том числе из России, Индии, а также из стран-членов НАТО - Германии, Греции и Болгарии.

«Было бы неверно говорить, что нашей обороне больше всего нужны БПЛА. Все разработки, которые так или иначе могут повысить боеспособность нашей армии, входят в сферу наших интересов. Здесь вы можете увидеть продукцию различного характера, Минобороны проявляет большой интерес ко всем разработкам», - сказал Саакян.

В бюджете этого года правительство выделило 5,2 млрд драмов или около 10,6 млн долларов на научно-технические программы, реализуемые в военно-промышленном комплексе.

Армянские БПЛА будут экспортироваться

По словам директора компании «Даваро», производящей разведывательные и ударные беспилотники, Давида Галояна, несколько их разработок уже прошли испытания, и Вооруженные силы готовы принять их на вооружение.

«Концепция войн меняется в сторону беспилотных систем. Мы приложили весь потенциал компании, чтобы закрыть весь спектр ударных и разведывательных дронов. В этом направлении параллельно ведутся работы по нескольким проектам, которые проходят достаточно успешно», - сказал он.

По словам Галояна, некоторые БПЛА компании «Даваро» могут летать на расстояние до 400 километров, перевозить 15 килограммов груза и работать в автономном режиме.

Компания также имеет контракты за пределами Армении. Директор компании, однако, не указал, с какой именно страной заключены эти контракты.

В Армении приступили к производству наземных ударных роботизированных самоходов

Помимо БПЛА компания «Даваро» разработала наземные ударные роботизированные самоходы, которые позволяют атаковать защищенные позиции противника без использования живой силы.

«Автономные, дистанционно управляемые, средства связи перенаправляются дронами, что позволяет увеличить дальность применения. На них установлены пулемет калибра 12,7, один противотанковый управляемый гранатомет и управляемая ракета», - презентовал образец Галоян.

«После 44 дней войны сотрудничество с государством динамично растет»

По словам Аршавира Степаняна, представителя другой армянской компании – «ПроМак», производящей разведывательные и ударные БПЛА, беспилотные вертолеты, перевозящие раненых и малые грузы, а также радиолокационные и коммуникационные системы, сотрудничество с государством динамично растет, особенно после 44-дневной войны.

«Сфера день ото дня развивается, день ото дня появляются новые идеи, новые цели, есть проекты, которые реализуются, рынок динамично развивается», - сказал Степанян.

«Строится новый завод»

Директор компании «Арагац», производящей тепловизорные приборы и прицелы и уже имеющей 30-летнюю историю, Ованнес Гарибян сообщил, что строится новый завод.

В беседе с Радио Азатутюн он отметил, что заказов из-за рубежа у них пока нет. «Мы едва успеваем закрыть наши заказы. Мы постоянно расширяемся, постоянно увеличиваем рабочие места, постоянно увеличиваем площади, внедряем технологии. Стабильно развиваемся», - сказал Гарибян.

Международная выставка оборонных технологий ArmHighTech впервые прошла в Ереване, вскоре после апрельской войны, в октябре 2016 года. Вторая выставка состоялась в марте 2018 года.