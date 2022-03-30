Существенных нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Карабахе не зафиксировано, ситуация остается напряженной

В ночь с 29-го на 30 марта и до 10 часов утра существенных нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не зафиксировано, оперативно-тактическая ситуация не изменилась и остается напряженной, сообщает Информационный штаб Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, азербайджанские войска остаются на тех же укрепленных позициях на горе Караглух, никаких позиционных изменений не произошло.

Информационный штаб подчеркивает, что власти Нагорного Карабаха вместе с командованием российского миротворческого контингента различными дипломатическими средствами продолжают последовательную работу, направленную на возвращение азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции и на стабилизацию военно-политической ситуации.

Отметим, что российские миротворцы в телеграмм-канале опубликовали новое видео. Сравнивая данные, по всей видимости, видео отснято в селе Парух Аскеранского района, куда 24 марта продвинулись вооруженные силы Азербайджана. На видео слышна песня на русском языке, судя по всему, включенная в ответ на включенный азербайджанской стороной через громкоговоритель намаз.

Омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что в разных общинах азербайджанцы продолжают озвучивать по громкоговорителю призывы жителям покинуть село.

В этой ситуации из сел Храморт и Парух эвакуированы около 200 жителей: женщин, детей и стариков. Некоторые из них поселились в дома родственников, друзей, другие нашли съемное жилье.