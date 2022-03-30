Администрация Байдена в 2023 году планирует помощь Армении в размере 24 млн долларов, АНКА разочарован

Это неверный сигнал, считает пресс-секретарь АНКА Элизабет Чулджян.

«Учитывая, что сам президент подписал в 2022 году пакет помощи Армении на сумму 45 миллионов долларов, это явно неверный сигнал как правительству Армении, так и, по сути, правительству Азербайджана, потому что здесь мы увидим продолжение войны 2020 года, увидим, что азербайджанское правительство продолжает придерживаться своей наступательной позиции как против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], так и против Армении», — в беседе с Радио Азатутюн заявила Чулджян.

Армянский национальный комитет Америки призвал Белый дом и Конгресс как минимум удвоить помощь Армении, доведя ее до 50 миллионов долларов. Еще 50 миллионов долларов АНКА предлагает выделить Нагорному Карабаху для помощи тысячам людей, ставших беженцами в результате недавней войны и этнических чисток со стороны Азербайджана.

«Здесь мы видим, что правительство США должно сыграть важную роль, прежде всего, в оказании поддержки Арцаху. 50-миллионная помощь Арцаху для того, чтобы те 100 тысяч человек, которые были вынуждены уехать из-за нападения со стороны Турции и Азербайджана, могли вновь обосноваться на своей родной земле. Кроме того, мы продолжаем призывать к выделению 50 миллионов долларов для Армении, чтобы здесь можно было провести необходимую работу», - заявила пресс-секретарь АНКА.

Для сравнения отметим, что в проекте бюджета на следующий год президент Байден предлагает Азербайджану помощь в размере 9,7 миллиона долларов. Однако в эту сумму не входят ассигнования, которые Баку получает от Пентагона, и пока не ясно, сколько денег Азербайджан в итоге получит от США. Согласно недавнему отчету, за последнее десятилетие Азербайджан получил от США более 164 миллионов долларов, но о влиянии этой суммы Конгрессу не докладывалось, как того требует поправка 907 к «Закону о поддержке свободы».

Армянский национальный комитет Америки требует вообще не оказывать какой-либо помощи Азербайджану. «Несомненно, крайне важно, чтобы правительство США прекратило любую военную помощь Азербайджану. Понятно, что правительство Алиева на каждом шагу продолжает придерживаться своей наступательной позиции, продолжает попытки разрушить Арцах. И здесь американское правительство должно играть важную роль, заявив, что, по крайней мере, наши деньги не должны каким-либо образом быть использованы правительством Азербайджана для продолжения наступательной позиции в отношении Армении и Арцаха», - подчеркнула Чулджян.

Кстати, администрация Байдена также планировала на этот год 24 миллиона долларов, но Конгресс в итоге почти удвоил эту сумму, доведя ее до 45 миллионов долларов. Кроме того, законодатели выделили Нагорному Карабаху 2 миллиона долларов на разминирование. По словам Элизабет Чулджян, Армянский национальный комитет Америки в этом году прилагает усилия для того, чтобы Конгресс пересмотрел предложения Белого дома в пользу Армении и Нагорного Карабаха.

«История показала, что, когда Армянский национальный комитет Америки и армянская община США продолжают рука об руку работать в Конгрессе над увеличением этих сумм, то в последние годы мы всегда этого добивались. И на этот раз мы продолжим работать не только над увеличением суммы для Армении, но и над тем, чтобы Арцах получил ту помощь, которая ему необходима для приема более чем сотни тысяч людей, перемещенных вследствие атак со стороны Азербайджана и Турции», - заявила пресс-секретарь Армянского национального комитета Америки.