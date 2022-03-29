Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе сосредоточит резервные силы на Парухском направлении

В настоящее время, по данным российской стороны, этот населенный пункт находится под контролем миротворческой миссии.

Накануне съемочная группа Радио Азатутюн была в селе Храморт, которое находится рядом с Парухом. Местная полиция запретила съемку. Обстановка в селе была напряженной. По словам жителей села, азербайджанские вооруженные силы находятся на соседнем холме.

После недавней эскалации в данном районе в селе остались только мужчины. Женщины, дети и старики переселились в более безопасные населенные пункты Нагорного Карабаха, а также в столицу Степанакерт.

На фоне всего этого накануне в Степанакерте было полностью восстановлено газоснабжение. Азербайджанская сторона заявила, что с 29 марта газ будет доступен на всей территории Нагорного Карабаха.

На протяжении около трех недель без газа оставались более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха.

Магистральный газопровод, поставляющий природный газ в регион, был поврежден 8 марта. Армянская сторона обвиняла Азербайджан в том, что он не дает возможность провести ремонтные работы на участке газопровода, проходящем на подконтрольной Баку территории.

Вопрос поднимался властями Армении в рамках международных контактов Еревана, а ситуация характеризовалась как близкая к гуманитарной катастрофе, учитывая холода в регионе, несмотря на раннюю весну. В конце концов, ремонт поврежденного участка газопровода был произведен, и подача газа была частично восстановлена 19 марта.

Но уже через два дня подача газа вновь прекратилась. Армянские власти обвинили Азербайджан в том, что во время ремонта на участке газа, проходящем по подконтрольной Баку территории, азербайджанская сторона установила вентиль, таким образом получив возможность самовольно прекращать подачу природного газа в Нагорный Карабах.