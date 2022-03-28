По предварительным результатам выборов в Веди победил «Гражданский договор»

Выборы в Веди прошли по пропорциональной избирательной системе. Список «Гражданского договора» возглавил бывший губернатор Араратской области, экс-глава Комитета по управлению госимуществом Гарик Саргсян. Номером один «Моей мощной общины» был глава общины Сисаван Спартак Тартикян.

Спустя несколько часов после начала голосования возле одного из избирательных участков в общине Урцадзор произошла драка между сторонниками «Гражданского договора» и одним оппозиционером. После взаимных оскорблений более двух десятков сторонников премьер-министра Никола Пашиняна напали на гражданина с оппозиционными взглядами. В полиции Радио Азатутюн сообщили, что в связи с инцидентом подготавливаются материалы.

Как сообщает Генпрокуратура, в ходе выборов в Совет старейшин укрупненной общины Веди было зафиксировано 10 случаев правонарушений, в связи с 6 случаями подготавливаются материалы. По данным прокуратуры, имели место случаи нарушения тайны голосования, когда результаты голосования фотографировались, имел место случай ссоры и насилия на территории, прилегающей к избирательному участку, случаи скоплений возле избирательных участков, повторного голосования, воспрепятствования работе журналиста.

По предварительным результатам, «Гражданский договор» победил на выборах только со второй попытки. По результатам выборов, прошедших в Веди в декабре прошлого года, лидировала партия «Моя мощная община», набравшая 42,8% голосов. «Гражданский договор» занял второе место с 38% голосов. По итогам выборов ни одной силе не удалось сформировать единоличное большинство, не было достигнуто и соглашение о коалициях. В результате все кандидаты в Совет старейшин по пропорциональным спискам партий «Гражданский договор» и «Республика», занявших второе и третье места, подали заявления о самоотводе, как следствие, пришлось проводить новые выборы.

Перед новыми выборами, решением премьер-министра, руководство общиной было передано Гарику Саргсяну, который заявил, что также будет баллотироваться на выборах. После этого решения парламентская оппозиция подняла вопрос о неравной конкуренции.