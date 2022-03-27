«Арцахгаз»: SOCAR или «Азеригаз» не могут иметь какого-либо отношения к процессу газоснабжения Нагорного Карабаха

Об этом сегодня заявили в компании «Арцахгаз».

«27 марта ряд азербайджанских СМИ распространил новость о том, что якобы «Азеригаз» ликвидировал последствия аварии на газопроводе, ведущем в Арцах [Нагорный Карабах – ред.], и с 29 марта газоснабжение в Арцахе будет восстановлено.

Информируем, что вышеназванное заявление является дезинформацией лживого и провокационного характера, коварная цель которой - воспользоваться сложившейся сложной ситуацией и дезориентировать арцахских армян и международное сообщество в информационном поле.

Сообщаем, что природный газ поступает на территорию Республики Арцах через один единственный газопровод с территории Республики Армения, а предприятием - поставщиком является ЗАО «Газпром Армения» (100% -я дочерняя компания ПАО «Газпром»). Прием, распределение и доставку абонентам природного газа, поступающего через газопровод, осуществляет ЗАО «Арцахгаз». Следовательно, упомянутые в заявлении азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR или ее дочерняя компания «Азеригаз» не могут иметь какого-либо отношения к процессу газоснабжения Республики Арцах. Подобный расклад немыслим даже с технической или географической точки зрения», - отмечается в заявлении компании «Арцахгаз».