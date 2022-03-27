Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Компания «Азеригаз» заявила о возобновлении подачи газа в Степанакерт с 28 марта

Азербайджанская компания «Азеригаз» заявила о возобновлении подачи природного газа в Степанакерт и другие близлежащие населенные пункты Нагорного Карабаха с 28 марта.

Как заявили в компании, в первую очередь будут проведены испытания, после завершения которых 29 марта подача природного газа на территорию Нагорного Карабаха будет восстановлено полностью, передают азербайджанские СМИ.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG