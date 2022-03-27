Как заявили в компании, в первую очередь будут проведены испытания, после завершения которых 29 марта подача природного газа на территорию Нагорного Карабаха будет восстановлено полностью, передают азербайджанские СМИ.
Компания «Азеригаз» заявила о возобновлении подачи газа в Степанакерт с 28 марта
Азербайджанская компания «Азеригаз» заявила о возобновлении подачи природного газа в Степанакерт и другие близлежащие населенные пункты Нагорного Карабаха с 28 марта.
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