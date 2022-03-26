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Карабах

Франция призывает Азербайджан вернуть войска на позиции 9 ноября 2020 года

Здание МИД Франции в Париже (архив)

Франция выразила обеспокоенность продвижением азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и призвала Азербайджан вернуть свою армию на позиции, зафиксированные в день подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

МИД Франции выступил с заявлением вечером 25 марта.

«Франция сожалеет о вооруженных инцидентах в районе Паруха и Храморта и призывает азербайджанские подразделения вернуться на свои позиции, зафиксированные в день объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года», — говорится в заявлении МИД Франции.

Отметим, что наряду с Россией и США Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся международным посредничеством по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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