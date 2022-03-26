Франция призывает Азербайджан вернуть войска на позиции 9 ноября 2020 года

МИД Франции выступил с заявлением вечером 25 марта.

«Франция сожалеет о вооруженных инцидентах в районе Паруха и Храморта и призывает азербайджанские подразделения вернуться на свои позиции, зафиксированные в день объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года», — говорится в заявлении МИД Франции.

Отметим, что наряду с Россией и США Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся международным посредничеством по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.