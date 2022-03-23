Армия обороны продолжает свою нормальную деятельность. В Степанакерте ответили на требования Баку о выводе войск из Карабаха

Министерство обороны является одним из 11 министерств Нагорного Карабаха. Командующий Армией обороны является главой военного ведомства.

«До тех пор, пока не будет четких гарантий безопасности населения Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.], мы сохраним все виды вооруженных подразделений», - сказал Багунц.

Сегодня МИД Азербайджана устами своего пресс-секретаря Лейлы Абдуллаевой посоветовал Армении обеспечить выполнение своих обязательств по трехстороннему заявлению, в том числе «вывести остатки своих вооруженных сил из региона, и таким образом способствовать региональному миру и безопасности».

Это требование более конкретно сформулировал президент Азербайджана месяц назад, когда отправился в Москву для подписания декларации о союзническом взаимодействии с Россией. На встрече с Путиным Алиев сказал, что ожидает вывода всех армянских войск с территории Карабаха, сославшись на трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Вчера Баку сообщил, что начальник Генштаба ВС Азербайджана обсудил с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по миротворческой деятельности «вывод незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана в соответствии с пунктом 4 заявления от 10 ноября 2020 года».

В пункте 4 трехстороннего заявления говорится, что российский миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил, без какой-либо конкретики. Официальный Ереван заявляет, что Баку до сих пор не подписал мандат на размещение российских миротворцев.

На вопрос, было ли через российских миротворцев предъявлено требование об отказе от Армии обороны, вице-спикер Национального собрания Нагорного Карабаха ответил, что такого требования не было. Звучащие из Баку заявления он охарактеризовал как очередное азербайджанское посягательство, которым хотят подчеркнуть, что вопрос Нагорного Карабаха решен.

«У нас на территории Республики Арцах нет незаконных армянских вооруженных формирований. Армия обороны – это Армия обороны Арцаха, о которой никто не делал и не может делать никаких заявлений», – подчеркнул Гагик Багунц.

Секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян после войны заявил, что в ближайшее время в рамках Армии обороны будут созданы также пограничные войска. Вопрос о том, идет ли данный процесс, в Карабахе комментировать не хотят.

На вопрос, чего в Карабахе ждут от Еревана в этом контексте, вице-спикер парламента Карабаха ответил: «Я ожидаю только процессов, которые как минимум не снизят уровень безопасности народа Арцаха».

По словам провластного депутата, они обеспокоены безопасностью народа Карабаха

По словам депутата правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Вигена Хачатряна, они обеспокоены безопасностью народа Нагорного Карабаха. Отсутствие армии, по его словам, может создать панические настроения, увеличить возможности Азербайджана по оказанию давления.

Поднимет ли Армения, как единственный переговорщик, этот вопрос? В пятилетней программе правительства Никола Пашиняна говорится: «Армения и впредь будет гарантом безопасности народа Арцаха».

«Все вопросы поднимаются на соответствующих площадках, и мы осознаем, что этот вопрос должен решаться путем прямых переговоров с Азербайджаном, конечно же, при получении поддержки соответствующих международных организаций. В этом смысле Армения должна быть очень осмотрительной, очень осторожной в своих действиях, мы должны попытаться решить проблему политическим путем, потому что силовые решения здесь для нас не перспективны, замечу, силовые решения с нашей стороны», - сказал Хачатрян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан», бывший председатель комиссии НС по внешним отношениям Армен Рустамян называет шаги правительства беззубыми в том случае, когда Азербайджан хочет выжать из войны максимум. «Азербайджан последовательно продвигает повестку выселения армян из Арцаха, а власти Армении не фиксируют, что Азербайджан является государством-агрессором», - сказал Рустамян.

«Если мы не сможем зафиксировать статус гаранта безопасности народа Арцаха, мы потеряем Арцах. Например, так, как Турция зафиксировала свой статус гаранта в вопросе Кипра, мы все это потеряли. И это то, чего нынешняя власть либо не понимает, либо проявляет преступное бездействие», - подчеркнул он.

Сегодня в Министерстве обороны Армении не удалось получить комментарии в связи с заявлением Азербайджана, глава пресс-службы ведомства оставил наши телефонные звонки без ответа.