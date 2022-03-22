«Мы стоим здесь уже 19 дней» - Ларс закрыт, сотни грузовиков застряли в пробке

Водитель грузовика Азат Давтян уже около 20 дней стоит в пробке. Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе закрыт как с российской, так и с грузинской стороны. Это единственная сухопутная дорога, соединяющая Армению с Россией через Грузию.

Азат говорит, что водители сотен грузовиков обеспокоены тем, что если у них закончится топливо, то груз испортится, а они замерзнут.

«У нас есть три машины, груженные яблоками, мы стоим здесь уже 19 дней, скоро солярка закончится, не знаю, что мы будем делать, но надо будет что-то делать», - отметил Давтян.

Другой водитель, Тигран Габриелян, оказался в пробке на грузинской стороне КПП, на участке Гудаури. По его словам, это самый проблемный участок, из-за сильного снегопада серпантин непроходим. «Очень узко, наши машины длинные, в поворот не вписываются, основная проблема возникает именно на этих участках. Верх закрыт, он очень узкий, тракторы со вчерашнего дня чистят, просто наверху ветер, они чистят, а ветер опять заносит дороги», - рассказал водитель.

Тигран серьезно обеспокоен тем, что перевозимые продукты скоро станут некачественными. «Проблема в том, что на поддержание нужной температуры в холодильнике в день тратится много солярки. Мы надеемся, что продукты не испортятся или хотя бы какая-то часть груза сохранится. У меня помидоры находятся при температуре +6 градусов, но очень вероятно, что они уже испортились. Правда, режим установлен на +6, но все мы знаем, что сколько ни выдерживай режим, помидор, собранный 1 марта, все равно испортится», - сказал он.

По данным МЧС, из-за плохих погодных условий на российской стороне скопилось 375 автомобилей, данных о количестве машин на грузинской стороне нет.

У владельца компании-грузоперевозчика Гургена Ванецяна 25 грузовиков, и все они уже более трех недель находятся в пробке, одни - на российской стороне, другие - на грузинской. Телефон не смолкает, водители просят денег, чтобы можно было съездить в близлежащие населенные пункты и купить еды, которая там стоит в два раза дороже, а адресаты товара волнуются: не испорчен ли товар? Грузоперевозчик уже подсчитывает свои убытки.

Конца пробке не видно, водители объединились и создали в Интернете группу из примерно 4000 человек, размещают в ней видео о ситуации в разных местах и делятся своими опасениями. Проблемы у всех одинаковые: звонки из банков о том, что кредиты у них просрочены, некоторые уже оказались в черном списке. Параллельно с этим грузы портятся, топливо и еда заканчиваются и так далее. «Есть ли кто-нибудь, кто нами интересуется, виден ли конец этому всему?» - задаются вопросом водители.

Власти говорят, что задействованы представители МИД и Комитета госдоходов, но как они могут повлиять на погоду? Таможенный атташе посольства Армении в России Арам Тананян утверждает, что они с удовольствием помогут всем, но дороги закрыты, они делают все, что в их силах, грузинские и российские дороги находятся под контролем этих стран.

«Как вы себе представляете, скажем, в 150-километровой очереди, на обочине дороги, где даже нельзя останавливаться, подходить, конечно, останавливаюсь, подхожу, спрашиваю, но как вы себе представляете решение бытовых и санитарных проблем этих людей? Они находятся в поле разных юридических лиц, на обочине дороги», - отметил Тананян.

Директор компании-грузоперевозчика «Арион Лоджистикс» Гурген Ванецян сообщил, что его водители жалуются на дискриминацию на контрольно-пропускном пункте.

«Армян направляют на стоянку, при этом без объяснения пропускают представителей других стран. Полиция объяснений не дает, если кто-то из армянских водителей возмущается, составляют на него акт», - рассказал Ванецян.

Между тем, таможенный атташе Арам Тананян исключает дискриминацию как на российском, так и на грузинском КПП.

По его словам, на пути к Ларсу на данный момент скопилось 35 тысяч автомобилей, около 20% из которых – армянские. В Ларском ущелье также скопились пассажирские автомобили. Тананян отметил, что в целом поток транспорта увеличился, что также затрудняет движение грузовых фур. Причина в непогоде, никто ничего не может сделать, утверждает чиновник.