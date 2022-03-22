Парламент не принял проект заявления о гуманитарной ситуации в Карабахе

Национальное собрание Армении на закрытом заседании обсудило проект заявления НС о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и неотложных действиях. По итогам голосования проект заявления получил 30 голосов «за», против и воздержавшихся не было. Правящая фракция не приняла участия в голосовании. Таким образом, проект заявления не был принят.

На сегодняшнем заседании НС 66 голосами «за», 18 – «против», при одном воздержавшемся, парламент решил провести экстренное заседание в закрытом режиме.

Перед голосованием секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян предложил провести в закрытом режиме не все заседание, а только те его части, которые содержат государственную или служебную тайну.

Глава правящей фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян в ответ заявил, что этот вопрос представляет широкий общественный интерес, но есть и вопросы безопасности, и они считают целесообразным обсудить вопрос на полностью закрытом заседании.

«Обсуждения этого вопроса в контекстуальным смысле могут содержать вопросы безопасности, касающиеся Арцаха и Армении», - сказал он.

С инициативой проведения экстренного заседания выступили две оппозиционные фракции - «Айастан» и «Честь имею». Они хотели, чтобы в качестве докладчиков выступили министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян.

Сегодня же депутаты оппозиционной фракции «Айастан» выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности чиновников, ставящих под сомнение территориальную целостность и суверенитет Армении.