Фракция «Честь имею» предлагает, чтобы премьер докладывал депутатам о переговорах

«Чтобы никто никогда не имел наглости заявить: «о чем нужно, о том и ведем переговоры»», - сказал Айк Мамиджанян.



Оппозиционная фракция с целью обсуждения законодательной инициативы сегодня созвала в парламенте слушания. Подробности представил докладчик по проекту Айк Мамиджанян. Предлагается, чтобы премьер-министр и министр иностранных дел два или три раза в год в закрытом формате рассказывали депутатам о ситуации с безопасностью в стране и переговорных процессах по внешнеполитическим вопросам.

«После получения этих отчетов упомянутые должностные лица подписями 25 процентов депутатов НС будут приглашены в парламент, чтобы на закрытом заседании выступить с докладом и ответить на вопросы. Так принято в ряде стран», - сказал Мамиджанян.

Глава фракции «Честь имею» Артур Ванецян считает принятие этого законопроекта крайне важным на данном этапе. Азербайджан выдвигает новые принципы, по мнению оппозиции, принципы отказа от Нагорного Карабаха, а переговоры ведут власти, в результате политики которых Нагорный Карабах и Армения дошли до этого катастрофического положения, сказал Ванецян.

«Изменит ли это политику властей по заключению тайных договоренностей за спиной у общественности? Может быть, не полностью, но этот инструментарий, во-первых, даст возможность задействовать новый элемент подотчетности, и, что самое важное, у общественности появится возможность в той или иной мере стать участницей, быть информированной о процессах, касающихся ее судьбы и будущего», - отметил Ванецян.

На слушания фракции «Честь имею» были приглашены представители внепарламентских сил, бывшие депутаты, политики.

«Они скорее будут отчитываться перед [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и Милли Меджлисом, чем перед парламентом или обществом Армении. Но я считаю, что обратный отсчет до окончательной потери Арцаха начался. У нас нет времени медлить», - сказала бывший депутат Наира Зограбян.

Из парламентских сил в слушаниях участвует только оппозиционная фракция «Айастан». Правящая фракция «Гражданский договор» в них не участвует.

«Мы не сочли целесообразным участвовать в дискуссиях, ведущих в никуда», - объяснил провластный депутат Грачья Акопян.

«Что значит каждые шесть месяцев премьер-министр и министр иностранных дел должны отчитываться? Каждые две недели правительство в полном составе отчитывается перед общественностью и всеми депутатами. Оппозиции было предложено больше, например, на закрытой встрече узнать даже о тех вопросах, которые нельзя поднимать перед видеокамерами, они не захотели участвовать в этой встрече», - подчеркнул Акопян.

Беспокойство оппозиции о том, что правительство втайне от общественности подпишет документ, провластный депутат считает необоснованным. Грачья Акопян заверяет, что общественность узнает то, что подлежит опубликованию.