Франция готова приложить усилия для поддержки переговорного процесса между Ереваном и Баку по заключению мирного соглашения

По сообщению МИД Франции, в беседах с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность стабильности и мира на Южном Кавказе и готовность Парижа к консультациям со странами региона.

Ле Дриан выразил обеспокоенность недавней напряженностью на местах и призвал принять все возможные меры для ее снижения.

Министр иностранных дел Франции подчеркнул важность контактов между сторонами в вопросе восстановления газоснабжения Нагорного Карабаха, которое было прекращено ранее в этом месяце в связи с аварией на участке газопровода, проходящем через подконтрольную Баку территорию.

Власти Нагорного Карабаха сегодня заявили, что восстановительные работы на газопроводе были завершены накануне, а газоснабжение региона частично восстановлено.

Отметим, что карабахские власти обвиняли Азербайджан в том, что тот не допускал ремонтную бригаду на подконтрольную ему территорию, вследствие чего в регионе в условиях низких температур не было газоснабжения в течение 11 дней.

Отметим также, что в ходе телефонного разговора с Араратом Мирзояном министр иностранных дел Франции приветствовал недавний визит главы МИД Армении в Турцию, подчеркнув, что «поощряет продолжение переговоров по нормализации отношений между двумя странами».

В ходе обоих телефонных разговоров обсуждалась ситуация в Украине.