По данным местных армянских организаций, с начала войны в Украине погибли 11 армян

В Украине, по данным местных армянских организаций, с начала войны число погибших армян уже составило 11 человек.

По сообщению Союза армян Украины, вчера в Харькове скончался 26-летний Артем Айвазян. Он был волонтером, помогал нуждающимся в своем городе, доставлял им продукты и лекарства.

По словам заместителя председателя Союза армян Украины Давида Мкртчяна, среди погибших армян восемь - мирные жители, трое - военные. «Первый погибший был в городе Херсоне 10-15 дней назад. У нас есть погибшие в Чонгаре, в Мариуполе», - сказал Мкртчян.

Численность армян в Украине до войны составляла около 350 тысяч. Сколько из них за последние три недели успели покинуть воюющую страну, неизвестно. Зампред Союза армян Украины сообщил, что они пытаются понять, сколько армян осталось, даже обратились в пограничную службу Украины, но она перегружена и не имеет возможности вести такую статистику. «Очень сложно хотя бы по фамилиям выделить их из всего списка, чтобы составить для нас отдельный список», - сказал он.

Известно, что с начала войны границу Армении пересекли около 4000 граждан Украины. Сколько из них армян, а сколько украинцев, неизвестно.

Однако очевидно, что тысячи армян, в том числе граждане Армении, все еще находятся в Украине, причем часть из них - в самых опасных городах, включая Мариуполь.

Мы попытались узнать у уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна, что делает правительство Армении для поддержки армян Украины спустя три недели после начала войны.

«За этот период мы представили в реальном режиме информацию о странах - в основном это Польша, Румыния, Молдова, Словакия и другие страны, информацию о том, с кем им связаться после того, как они окажутся в этих странах, чтобы хотя бы временно решить свои бытовые проблемы», - сказал Синанян.

По словам уполномоченного по делам диаспоры, были сделаны наблюдения для понимания того, есть ли желающие эвакуироваться в Армению, однако и на 23-й день войны это до сих пор не ясно. Даже если будет план эвакуации армян из Украины, это будет сделано через третью страну, откуда может прилететь самолет. По словам Синаняна, в соседних странах уже находится большое число армян.

«Я бы сказал, что мы в этом смысле продвигались немного медленно, потому что у нас достаточно информации о том, что там уже собралось много людей, и у них есть желание приехать в Армению. Это не так, что Армения не готова заплатить за самолеты, то есть ничего подобного я не слышал. На данный момент это просто вопрос сбора информации, выяснения числа людей», - сказал Синанян.

«Правительство Армении уже очень запоздало в вопросе оказания помощи армянам Украины»

Пока в Армении еще только собирают информацию, представитель Союза армян Украины считает, что правительство Армении уже очень запоздало в вопросе оказания помощи армянам Украины. «В первую неделю, в первые 10 дней очень многие задавали этот вопрос: будет ли самолет, предоставит ли его Армения или нет?» - сказал он.

Не получив информации от соответствующих органов Армении, руководители общины призвали членов общины попытаться самостоятельно покинуть охваченные войной города. «Если бы Республика Армения предоставила нам самолет, мы бы могли попытаться направить этот поток в конкретную страну, сказать, что перевезем их бесплатно», - сказал он.

Большая часть армян с удовольствием вернулась бы в Армению, но уехала в другие страны - Кнарик Кодабашян

Гражданка Армении Кнарик Кодабашян, уже несколько десятилетий живущая во Львове, рассказала Радио Азатутюн, что лично она не собирается покидать любимый город, так как вместе с сыном в качестве волонтера помогает людям, которые эвакуировались из других городов Украины и приехали во Львов. Однако она знает армян, особенно тех, у кого есть несовершеннолетние дети, которые при возможности предпочли бы поехать в Армению, но большая часть из них уже самостоятельно уехала в Европу или Армению.

«Есть люди, которые могут остаться в Европе две недели, пока не увидят, что происходит, тогда они снова вернутся в Украину. Есть люди, которые за это время возвращаются в Армению, а у меня самой были гости, которые приехали из Киева, пару дней назад я проводила их в Польшу, 20 числа они вернутся в Армению», - сказала она.

Кодабашян отметила, что невозможно долго жить в подвалах с детьми. «Когда в городе включается воздушная тревога – в час ночи, в три часа ночи, в шесть утра, они физически беспомощны, не могут спустить детей в подвал. Они вывезли детей оттуда», - сказала наша собеседница.

По ее словам, они пытаются помочь старикам и другим нуждающимся людям, оставшимся во Львове. Пока в этом городе нет проблем с водой и едой.

Между тем, самые тревожные новости приходят из осажденного Мариуполя. Армяне практически ничего не могут узнать о состоянии оставшихся там родственников, средства связи не работают, сообщают представители общины.