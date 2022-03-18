Храморт возвращается к нормальной жизни

«Эти несколько дней спокойно, дети, старики, женщины возвращаются. Жизнь в селе входит в нормальное русло», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Апресян.

Около месяца это карабахское село находилось под прицелом азербайджанцев, которые стреляли в направлении Храморта из минометов. Неделю назад в результате взрыва азербайджанской мины во дворе своего дома был ранен мирный житель. Женщинам и детям пришлось покинуть село. Особенно встревожило жителей Храморта то, что азербайджанская сторона подвела к их позициям военную технику.

Несколько дней назад российские миротворцы разместили в поселке постоянный опорный пункт, после чего, по словам главы администрации, серьезных инцидентов не было. Только записанные на аудио и озвучиваемые угрозы по-прежнему не смолкают․ «Иногда между угрозами они включают песни, но на это мы уже не обращаем внимания», - сказал Апресян.

Вчера глава села Храморт ответил на азербайджанский намаз армянской музыкой, как он объяснил, чтобы поднять жителям села настроение.

Директор школы Храморта надеется, что с понедельника можно будет возобновить занятия в школе. Здесь обучаются 66 детей, еще 18 детей посещают дошкольную группу.

«Каждый день я говорю по телефону со всеми родителями, все хотят, вернуться, просто есть родители, у которых маленькие дети, они хотят подождать еще несколько дней», - сказала Ануш Габриелян.

Школа отапливается дровяной печью. Отсутствие газа не создавало здесь больших проблем, в отличие от Степанакерта, где из-за холода и отсутствия отопления в классах сначала уроки были сокращены, а затем во всех школах Нагорного Карабаха были объявлены весенние каникулы.

По сообщению Информационного штаба Нагорного Карабаха, ремонтные работы на газопроводе начались два дня назад и до сих пор не завершены из-за сложного рельефа местности и погодных условий.