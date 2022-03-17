Газоснабжение в Нагорном Карабахе пока не восстановлено

Достигнута договоренность о том, что подчала газа будет восстановлена в кратчайшие сроки. Когда конкретно будут завершены ремонтные работы, в Степанакерте не уточнили.

В аварийной службе «Арцахгаза» пока не знают, когда будет восстановлено газоснабжение. Звонки в службу не прекращаются уже больше недели, нет ни минуты, чтобы телефон молчал, сказал сотрудник «Арцахгаза». «На данный момент в город газ не поступил, чтобы наши люди могли работать и подавать газ в город», - сообщил он.

Интенсивность звонков сегодня возросла, большинство горожан в нетерпении, они знают, что начались ремонтные работы на газопроводе. Граждане хотят услышать конкретную дату и время, когда у них появится газ, но в службе не могут дать четкого ответа.

В правительстве Карабаха сообщают, что пока не ясно, когда будет газ. В Степанакерте нет четкого ответа и на вопрос о том, ведутся ли в данный момент работы по ремонту поврежденной трубы.

«Подчеркну, что на данный момент, по состоянию на полдень, подача газа в Арцахе не восстановлена. По имеющейся у нас информации, ремонтно-восстановительные работы продолжаются», - заявил Радио Азатутюн пресс-секретарь госминистра Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

Восстановлением занимаются азербайджанцы. Поврежденный участок газопровода находится на участке Шуши-Лисагор, перешедшем под контроль Азербайджана. Азербайджанская сторона не разрешила армянской стороне провести ремонтные работы.

По официальным данным, 80% населения Карабаха, составляющего около 100 тысяч человек, используют природный газ. Большинство больниц, школ, детских садов и производств отапливаются голубым топливом.

По причине отсутствия газа в Карабахе возросло потребление электроэнергии, что периодически вызывает отключения электричества из-за перегрузок в системе.

В последние дни отопление стало в Карабахе необходимостью, так как похолодало. По этой причине с конца прошлой недели школы и детские сады не работают.