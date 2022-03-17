Учащихся русской школы в Гюмри выстроили буквой Z

Мероприятие было организовано на зимнем холоде, когда температура в Гюмри была ниже нуля. Руководство школы также раздало детям листы бумаги с буквой Z - символом российской армии в войне против Украины.

Зачем организовали такое мероприятие в школе за тысячи километров от этой войны, кто фотографировал детей и зачем распространяли эти снимки, для самих детей так и осталось непонятно.

«Нам точно не сказали, что это было, но нас всех собрали во дворе», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из участников акции.

Русская школа №19 расположена в военном городке при 102-й российской военной базе и действует в подчинении Минобороны России. В это двухэтажное здание невозможно войти и провести съемку без разрешения Минобороны России.

По той же причине дирекция школы наотрез отказалась давать комментарии. Однако некоторые старшеклассники согласились побеседовать при условии, что их не будут снимать на видео и изменят голос.

«Ну, нас всех собрали, у нас в школе есть человек, который все организует – торжества и прочее, он всех нас собрал во дворе и сфотографировал. В руки детям дали бумагу с нарисованной буквой Z, дети собрались, выстроились буквой Z и сфотографировались», - рассказал один из школьников.

Другой участник акции добавил: «Я зашел в класс, позвали, сказали, что через 10 минут дадут звонок и мы должны выйти. Нас сфотографировали, и мы снова вошли в здание школы».

В этой русской школе учатся как дети российских военнослужащих, так и дети из армянских семей, чьи родители работают на военной базе. Последние рассказали, что указание собраться во дворе и выстроиться буквой Z получили от старшеклассников, которые, судя по фотографиям, были одеты в военную форму.

Учащиеся младших классов утверждали, что их никто не заставлял. На вопрос Радио Азатутюн, могли ли они отказаться, один из учеников ответил: «Только младшие классы, с 1-го по 4-й, потому что они маленькие. Только поэтому их не вывели, но с 5-го по 11-й класс всех вывели».

«Детей используют для российской пропаганды»

Председатель совета гюмринского клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян говорит, что у родителей есть причины для беспокойства, поскольку их детей используют в целях российской пропаганды.

«Проведенное мероприятие говорит о том, что Российская Федерация не останавливается ни перед чем в вопросе пропаганды, ничего для них не является неправильным, они решают использовать детей для оправдания войны, берут и используют. Мне кажется, что родителям этих детей есть о чем подумать», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Барсегян.

Председатель совета гюмринского клуба журналистов «Аспарез» не исключает, что с целью поддержки Кремля российская пропагандистская машина в дальнейшем может организовать и другие мероприятия. Но чтобы они не были увязаны с Арменией, официальный Ереван должен предпринять шаги, считает бывший представитель Совета старейшин Гюмри.

«Мне кажется, что власти Армении должны провести небольшую беседу с командованием базы, призвав их воздержаться от вовлечения детей в подобные дела. То, что организуют перед посольством какие-то шествия, демонстрации в поддержку агрессивной войны, завтра могут начать расклеивать на ряде автомобилей агитационные плакаты, поддерживающие развязанную Россией против Украины войну. Это надо иметь в виду, и дорожной полиции есть чем заняться, есть чем заняться и властям Армении. Нельзя сидеть и ждать, что еще придумают в инфраструктурах базы, что придет им в голову. Идите и радуйтесь в своей воинской части, не впутывайте наш город, нашу страну в свою агрессивную войну», - сказал Барсегян.

Это не первая пропагандистская акция в Армении в поддержку российского вторжения

В понедельник перед посольством России в Ереване была организована небольшая акция в поддержку вторжения РФ в Украину, а около недели назад лидеры кремлевской пропагандистской машины, в том числе главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, на своих страницах в социальной сети разместили видео, на котором был виден монумент Мать-Армения, а у его подножия красными огнями была написана буква Z. В конце видео был виден другой символ российского вторжения - буква V.

Даже спустя несколько дней после распространения этого видео так и неясно, кто был его автором. В мэрии Еревана лишь сообщают, что не имеют никакого отношения к акции под названием «В поддержку российских военных», ничего о ней не знают и мэрия не давала разрешения на подобную акцию.