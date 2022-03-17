Доклад об использовании наемников в 44-дневной войне в Карабахе представлен в ООН

По сообщению организации «Фонды открытого общества-Армения», представленные в докладе доказательства свидетельствуют о том, что сирийские наемники были завербованы Турцией и переброшены в Азербайджан для участия в войне против карабахских армян, они принимали участие в боевых действиях, исходя из материальной заинтересованности, что является нарушением международного гуманитарного права.

В докладе, представленном рабочей группой ООН, организации гражданского общества, в том числе «Фонды открытого общества -Армения», «Транспаренси Интернешнл», Хельсинкская гражданская ассамблея и еще пять общественных организаций, отметили, что жертвами применения наемников в Нагорном Карабахе стали как армянские военнослужащие, так и мирные жители, в том числе пожилые люди, которые не смогли покинуть места боевых действий.

Члены гражданского общества также предложили передать информацию, содержащуюся в докладе, в Международный уголовный суд ООН для привлечения к ответственности Азербайджана, Турции и других стран, использовавших наемников.

Мы поинтересовались у руководителя ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца, принимавшего участие в составлении доклада, чего он ожидает от международного сообщества.

«Мы обращаемся не с целью ожиданий, а считаем, что должны поставить вопрос на повестку дня на международном уровне, чтобы это считающееся международным преступлением действие стало предметом расследования и чтобы ответственные за привлечение наемников к военным действиям против Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] удостоились соответствующей правовой оценки», - сказал правозащитник.

Ознакомительный доклад «Нарушения прав человека во время 44-дневной Карабахской войны» был подготовлен на основе ряда исследований, в том числе доказательств, полученных группой правозащитников в рамках проведенных полевых работ во время 44-дневной войны и после нее.

Представители гражданского общества также подчеркивают, что, ставя знак равенства между сторонами, ООН и другие международные организации углубляют атмосферу безнаказанности и ограничивают возможности компенсации для жертв.