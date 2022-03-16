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Экономика

Торговля с Россией в рублях технически возможна, но содержит риски

На фоне западных санкций против России и договоренности между Москвой и Минском об оплате поставляемых Беларуси российских энергоносителей в российских рублях, в Армении отмечают, что торговля с Россией в рублях технически возможна, частично она уже давно ведется, в то же время для большинства хозяйствующих субъектов крайне рискованно заключать сделки в нестабильных рублях, особенно долгосрочные.

Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян
Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян

Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что почти половина торговли между Арменией и Россией еще до украинского кризиса уже осуществлялась в рублях, часть сделок также заключена в рублях.

«Технически на данный момент с платежами в российских рублях проблем нет. Сам по себе российский рубль, особенно в последние недели, немного более волатильный, чем упомянутые конвертируемые валюты, но рынок существует, возможно свободно покупать и продавать рубли», - сказал Хачатрян.

По словам чиновника, хотя во многих армянских банках уже запущена Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, однако армянские и российские банки продолжают использовать международную систему SWIFT, так как она не отключена для большинства российских банков.

«Напрямую переводы в рублях между армянскими и российскими банками на данный момент никакими санкциями не ограничены, речь идет о межбанковских переводах. Я не говорю о карточных переводах, где есть другие посреднические организации, которые в свою очередь применили санкции. То есть, если нет в буквальном смысле санкций на переводы в рублях через данный российский банк, но есть санкции на переводы в долларах, на рубли эти санкции не распространяются», - подчеркнул зампред ЦБ.

Одним из последствий войны, развязанной Россией против Украины, стала стремительная девальвация рубля: за прошедшие недели российская валюта обесценилась примерно на 50%.

Бывший председатель Центрального банка Армении Баграт Асатрян
Бывший председатель Центрального банка Армении Баграт Асатрян

Бывший председатель Центробанка Баграт Асатрян обратил внимание на нестабильный курс рубля, что является серьезным препятствием для заключения армянскими и российскими бизнесменами любых сделок, особенно долгосрочных.

«Смотрите, с какими проблемами мы столкнулись, смотрите, как в этой ситуации обесценивается российский рубль по отношению к драму на один процент в день. Волатильность является самым большим препятствием для обслуживания международной торговли, внешней торговли», - отметил Баграт Асатрян.

Он не исключил, что подобные препятствия могут в конце концов привести к сокращению армяно-российской торговли. «Здесь есть важная часть, которая обусловлена позицией правительства России, вопрос энергоносителей, который играет решающую роль в этих торговых отношениях. Например, если будут конкретные договоренности по этой части, я не верю, что Россия пойдет на такие уступки. Она не будет продавать нам энергоносители за рубли, а после продажи будет проблема, с какой оценкой это будет. Вы знаете, есть понятие международной цены, это цена в долларах, как теперь она будет определяться в рублях, когда и как?» - сказал он.

Соучредитель Ассоциации экспертов Export Armenia Эмиль Степанян отметил, что армянские экспортеры, работающие в направлении российского рынка, сегодня стоят перед дилеммой: экспортировать в убыток из-за девальвации рубля и терять деньги или не экспортировать и потерять рынок.

Соучредитель Ассоциации экспертов Export Armenia Эмиль Степанян
Соучредитель Ассоциации экспертов Export Armenia Эмиль Степанян

«Можно сказать, что выиграл тот экспортер, кто успел накопить запасы товаров в России по старым ценам. Многие экспортеры сегодня не понимают, по какой цене экспортировать. Ситуация каждый день меняется, и мы не можем экспортировать в долларах, если экспорт в Россию был в долларах», - подчеркнул соучредитель Export Armenia.

По словам Степаняна, даже если армянские бизнесмены продолжат экспортировать в рублях, все равно многим затем нужны будут доллары или евро, потому что для получения конечной продукции они покупают разные компоненты на международном рынке.

«Долларовая составляющая в стоимости среднестатистической армянской продукции очень высока, даже если это относится к сельхозпродукции, все равно есть определенная долларовая составляющая. В случае готовой продукции, переработанной продукции долларовая составляющая может доходить до 60-80%», - сказал Степанян.

По данным Статистического комитета, в прошлом году армяно-российская взаимная торговля составила более 2,6 млрд долларов, что составляет почти 1/3 от общего объема внешней торговли Армении, и по этому показателю Россия является торговым партнером номер один Армении.

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