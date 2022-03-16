Торговля с Россией в рублях технически возможна, но содержит риски

На фоне западных санкций против России и договоренности между Москвой и Минском об оплате поставляемых Беларуси российских энергоносителей в российских рублях, в Армении отмечают, что торговля с Россией в рублях технически возможна, частично она уже давно ведется, в то же время для большинства хозяйствующих субъектов крайне рискованно заключать сделки в нестабильных рублях, особенно долгосрочные.

Заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что почти половина торговли между Арменией и Россией еще до украинского кризиса уже осуществлялась в рублях, часть сделок также заключена в рублях.

«Технически на данный момент с платежами в российских рублях проблем нет. Сам по себе российский рубль, особенно в последние недели, немного более волатильный, чем упомянутые конвертируемые валюты, но рынок существует, возможно свободно покупать и продавать рубли», - сказал Хачатрян.

По словам чиновника, хотя во многих армянских банках уже запущена Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, однако армянские и российские банки продолжают использовать международную систему SWIFT, так как она не отключена для большинства российских банков.

«Напрямую переводы в рублях между армянскими и российскими банками на данный момент никакими санкциями не ограничены, речь идет о межбанковских переводах. Я не говорю о карточных переводах, где есть другие посреднические организации, которые в свою очередь применили санкции. То есть, если нет в буквальном смысле санкций на переводы в рублях через данный российский банк, но есть санкции на переводы в долларах, на рубли эти санкции не распространяются», - подчеркнул зампред ЦБ.

Одним из последствий войны, развязанной Россией против Украины, стала стремительная девальвация рубля: за прошедшие недели российская валюта обесценилась примерно на 50%.

Бывший председатель Центробанка Баграт Асатрян обратил внимание на нестабильный курс рубля, что является серьезным препятствием для заключения армянскими и российскими бизнесменами любых сделок, особенно долгосрочных.

«Смотрите, с какими проблемами мы столкнулись, смотрите, как в этой ситуации обесценивается российский рубль по отношению к драму на один процент в день. Волатильность является самым большим препятствием для обслуживания международной торговли, внешней торговли», - отметил Баграт Асатрян.

Он не исключил, что подобные препятствия могут в конце концов привести к сокращению армяно-российской торговли. «Здесь есть важная часть, которая обусловлена позицией правительства России, вопрос энергоносителей, который играет решающую роль в этих торговых отношениях. Например, если будут конкретные договоренности по этой части, я не верю, что Россия пойдет на такие уступки. Она не будет продавать нам энергоносители за рубли, а после продажи будет проблема, с какой оценкой это будет. Вы знаете, есть понятие международной цены, это цена в долларах, как теперь она будет определяться в рублях, когда и как?» - сказал он.

Соучредитель Ассоциации экспертов Export Armenia Эмиль Степанян отметил, что армянские экспортеры, работающие в направлении российского рынка, сегодня стоят перед дилеммой: экспортировать в убыток из-за девальвации рубля и терять деньги или не экспортировать и потерять рынок.

«Можно сказать, что выиграл тот экспортер, кто успел накопить запасы товаров в России по старым ценам. Многие экспортеры сегодня не понимают, по какой цене экспортировать. Ситуация каждый день меняется, и мы не можем экспортировать в долларах, если экспорт в Россию был в долларах», - подчеркнул соучредитель Export Armenia.

По словам Степаняна, даже если армянские бизнесмены продолжат экспортировать в рублях, все равно многим затем нужны будут доллары или евро, потому что для получения конечной продукции они покупают разные компоненты на международном рынке.

«Долларовая составляющая в стоимости среднестатистической армянской продукции очень высока, даже если это относится к сельхозпродукции, все равно есть определенная долларовая составляющая. В случае готовой продукции, переработанной продукции долларовая составляющая может доходить до 60-80%», - сказал Степанян.

По данным Статистического комитета, в прошлом году армяно-российская взаимная торговля составила более 2,6 млрд долларов, что составляет почти 1/3 от общего объема внешней торговли Армении, и по этому показателю Россия является торговым партнером номер один Армении.