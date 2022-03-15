Азербайджанская сторона не настроена начинать восстановление и строительство железных дорог - Агаджанян

Агаджанян подчеркнул, что сейчас азербайджанская сторона заняла противоречащую заявлению позицию о том, что весь процесс следует рассматривать в рамках одного пакета: автомобильная и железная дороги должны быть открыты одновременно, что, по мнению главы парламентской комиссии по внешним отношениям, прямо противоречит достигнутой договоренности, в том числе в присутствии третьей стороны.

«Когда состоялась трехсторонняя встреча между премьер-министром Армении, [председателем Европейского совета] Шарлем Мишелем и [президентом Азербайджана] Ильхам Алиевым, на ней была достигнута договоренность о том, что в первую очередь будет начат процесс, связанный с восстановлением и строительством железных дорог, о чем было взаимное согласие. Этот процесс ни к чему не пришел в связи с тем обстоятельством, что азербайджанская сторона на данный момент заняла позицию, прямо противоречащую этому заявлению, и на практике в результате нашей переписки становится ясно, что азербайджанская сторона не настроена начинать этот процесс, наоборот, в данный момент выясняется, что их позиция состоит в том, что весь процесс должен быть решен в рамках одного пакета: и автодорога, и железная дорога одновременно, что прямо противоречит достигнутой договоренности, в том числе в присутствии третьей стороны», - сказал Агаджанян.

Председатель комиссии НС по внешним отношениям отметил, что зачастую на отдельных встречах, на которых также присутствуют третьи стороны, со стороны Азербайджана озвучиваются позиции, заявления, идеи, которые в дальнейшем прямо опровергаются в форме официальных заявлений.

«Это, естественно, как минимум не способствует формированию атмосферы доверия, содержательной дискуссии и решению вопросов», - заключил Агаджанян.

Договоренность о возобновлении работы железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, которая перестала действовать с распадом Советского Союза, была четко озвучена сторонами в Сочи в конце прошлого года, а затем и в Брюсселе после встреч лидеров Армении и Азербайджана.

В частности, после более чем четырехчасовых переговоров между сторонами в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидерам Армении и Азербайджана удалось достичь договоренности об открытии железнодорожного, но не автомобильного сообщения, последнее было одним из основных спорных вопросов.

Согласно договоренности, для восстановления связи с Азербайджаном Армения должна построить 45-километровую железную дорогу на Мегринском участке.

В последнее время правительство Армении часто подчеркивает, что строительство железной дороги начнется, если договоренности будут зафиксированы документом. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства в конце февраля сообщил, что в ближайшее время ожидается подписание документа о возобновлении работы железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, не представив подробностей.

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