В районе КПП«Верхний Ларс» скопилось около 500 автомобилей. Грузоперевозчики заявляют об убытках

МЧС Армении со ссылкой на соответствующие службы Грузии и России сообщает, что автотрасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин. По данным МЧС, только на российской стороне в данный момент находятся около 380 грузовиков и 97 легковых автомобилей.

Из-за закрытия дороги в основном страдают компании-грузоперевозчики. Семь машин компании «Спиннакер Групп», осуществляющей международные грузоперевозки из Армении в страны СНГ и Европы, сейчас находятся на закрытой дороге. Глава компании Норайр Геворкян сообщил Радио Азатутюн, что четыре машины, направляющиеся в Россию, уже 8-9 дней находятся на грузинской стороне, а три машины ждут уже несколько дней на пути в Армению.

Геворкян предполагает, что часть товара (фрукты и овощи), возможно, ужа испорчена. По его словам, весь объем ущерба еще не подсчитан.

«Эти машины еще не прибыли, я не могу сказать, насколько испортился товар, я могу говорить об ущербе как грузовая компания, потому что если компания не использует свои автомобили в полной мере, она терпит убытки. Не считая испорченного товара, ущерб связан с тем, что эти товары не поступают вовремя, есть грузы, которые должны были прийти вовремя, и сейчас у некоторых импортеров возникли проблемы с наличием товаров», - сказал он.

Однако, сравнивая с прошлым годом, грузоперевозчик заметил, что мягкая зима в этом году создала более благоприятные условия для работы. У Армении нет альтернативной дороги, поэтому, если Ларс закрыт, экспорт и импорт останавливаются.

«Есть автомобили, которые прибывают из Турции, едут в Россию или на Ближний Восток, они могут ехать также через Азербайджан. А мы не можем, поэтому все армянские автомобили, которые выехали из Армении или прибывают в Армению, точно стоят», - сказал Геворкян.

В Министерстве территориального управления и в МЧС Армении Радио Азатутюн сообщили, что за помощью никто не обращался, но посольства оказывают помощь нуждающимся гражданам. А руководитель компании, осуществляющей международные грузоперевозки, рассказал Радио Азатутюн, что оказавшиеся на границе люди привычны к такой ситуации и помогают друг другу.

Кстати, на сайте kray-zemli.com каждую минуту обновляется информация о дорогах. Более того, застрявшие на дороге люди предлагают друг другу помощь. Например, женщина по имени Нина написала, что уже четыре дня находится с маленьким ребенком на таможне, а водитель грузовика по имени Саргис ответил, что у него в салоне автомобиля тепло, и предложил перебраться к нему в машину.

Кстати, со ссылкой на грузинскую сторону сайт сообщает, что сейчас расчищается участок Гудаури-Коби, но на некоторых участках есть опасность схода лавин. Снег расчищают, вероятность того, что сегодня дорогу откроют, составляет пятьдесят на пятьдесят.