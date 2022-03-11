На фоне войны и санкций «Техут» приостанавливает работу рудника и фабрики

Компания, занимающая 10-е место в списке крупнейших налогоплательщиков Армении, приводит технические причины двухнедельной паузы, но также не скрывает, что на фоне российско-украинской войны и санкций у нее есть проблемы с доставкой своей продукции европейским покупателям.

Руководство компании сообщило некоторым сотрудникам, что с понедельника они на две недели уйдут в вынужденный простой, за который им будет выплачено две трети от зарплаты.

Однако несколько сотрудников, сообщивших об этом Радио Азатутюн, от интервью отказались, отметив, что оказались в неопределенном положении и не знают, что их ждет после простоя. В беседе с Радио Азатутюн сотрудники, которые через несколько дней уйдут в вынужденный простой, отметили, что по информации, полученной от руководства, причиной простоя стала российско-украинская война и введенные против российских компаний санкции.

Между тем, генеральный директор компании «Техут» Владимир Наливайко в ответ на письменные вопросы Радио Азатутюн сегодня сообщил, что добыча и переработка руды прекращается с целью укрепления дамбы хвостохранилища и усиления трубопровода. Руководитель компании не дал прямых ответов на вопросы о том, как западные санкции повлияли на компанию, действующую под контролем российского банка, которая, по сути, весь объем своего медно-молибденового концентрата экспортирует в Европу.

Компания также уклонилась от ответа на вопросы о том, расторгли ли контракты их европейские партнеры и каковы будут потери компании, посчитав это коммерческой тайной.

Но гендиректор компании, перешедшей в 2018 году под контроль российского банка ВТБ, косвенно указал на то, что в нынешней геополитической ситуации у них есть проблемы с доставкой продукции потребителю.

«Компания планировала остановить добычу и переработку руды в мае-июне этого года, чтобы провести указанные работы. Но из-за политико-экономической ситуации в мире была нарушена логистическая цепочка поставок произведенных товаров потребителям, по этой причине ее необходимо перестраивать», - сказал Наливайко.

Техутский рудник и фабрика с января 2018 года являются собственностью российского банка ВТБ. Бывший владелец рудника - компания «Валекс груп», в 2015 году взяла крупный кредит в банке ВТБ под довольно высокую процентную ставку - 9% годовых, и была обязана, начиная с третьего года деятельности, погашать кредит, однако так и не сделала никаких выплат. В январе 2018 года уже бывшие руководители компании заявили о прекращении деятельности и увольнении 1200 сотрудников после нескольких месяцев вынужденного простоя.

Позже стало известно, что банк-кредитор конфисковал принадлежащие компании Техутский медно-молибденовый рудник и обогатительную фабрику. Через полтора года горнодобывающая компания, перешедшая к банку ВТБ, передала управление компании, принадлежащей российским бизнесменам. Генеральным директором была назначен Владимир Наливайко, ранее работавший в российских горнодобывающих компаниях. Компания заявляет, что на данный момент на Техутском медно-молибденовом руднике и горно-обогатительной фабрике работают более 1100 сотрудников, ежегодно производится около 90 тысяч тонн концентрата.